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老婦常跌倒誤為骨質疏鬆 檢測診斷肌少症

2025/6/26 16:03（6/26 16:16 更新）
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衛福部彰化醫院家醫科主任廖曜磐26日表示，年長者可能因退化而導致肌少症，常見雙腿外觀細小、走路難以平衡而跌倒，如又有骨質疏鬆就易骨折；很多人將長輩易跌倒情況都視為骨鬆，其實這是錯誤認知。（衛福部彰化醫院提供）中央社記者鄭維真傳真 114年6月26日
衛福部彰化醫院家醫科主任廖曜磐26日表示，年長者可能因退化而導致肌少症，常見雙腿外觀細小、走路難以平衡而跌倒，如又有骨質疏鬆就易骨折；很多人將長輩易跌倒情況都視為骨鬆，其實這是錯誤認知。（衛福部彰化醫院提供）中央社記者鄭維真傳真 114年6月26日
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（中央社記者鄭維真彰化26日電）王姓老婦走路常跌倒，經檢查肌肉質量指數僅4.2，遠小於亞洲女性基準5.4，診斷為肌少症。彰化醫院醫師提醒，年長者無力跌倒，常被誤為骨質疏鬆，其實肌少症機率很大。

衛生福利部彰化醫院家醫科主任廖曜磐今天透過新聞稿表示，75歲王姓婦人很瘦，走路雙腳沒力、會痠痛，常腳軟或踉蹌跌倒，手握力變差無法擰乾毛巾，且因四肢無力難從椅子起身，家人以為是骨質疏鬆，經體脂肪及肌肉量分析檢查確定肌少症。

廖曜磐說，年長者可能因退化而肌少症，雙腿外觀細小，走路難以平衡而跌倒，如又有骨質疏鬆就易骨折；很多人將長輩易跌倒情況，一律視為骨鬆，這是錯誤認知。

放射科主任王憶芬指出，透過雙能量X光吸收儀，可檢測骨質密度，了解是否有骨鬆，肌少症的重要參考依據「肌肉質量指數」，也可用此儀器檢測，精準測量身體各部位脂肪量與肌肉量。

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王憶芬表示，肌肉質量指數上，男性小於7.0kg/m2、女性小於5.4kg/m2，就可能是肌少症；其他像是握力（男性小於26kg、女性小於18kg）及行走速度小於0.8m/s也是判斷準則。

廖曜磐建議，「養肌肉」從強化營養和運動著手，年長者提升蛋白質數量，能減少肌少症發生機率；選擇有氧舞蹈、快走等強化肌耐力運動，或太極拳、瑜伽等增進身體平衡感運動，舉啞鈴、舉重、仰臥起坐、伏地挺身等阻抗性運動，也是對抗肌少症有效方式。（編輯：吳素柔）1140626

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