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八仙塵爆10年 馬偕傷友登合歡山籲撕「貪玩」標籤

2025/6/26 18:01
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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）八仙塵爆10年了，馬偕團隊和傷友們最近一起登上合歡山，有人拿出喜餅分享喜悅，也有人帶孩子同樂。院方盼透過活動，呼籲社會撕掉「貪玩」標籤，這群年輕人值得擁有公平機會。

2015年6月27日晚間，新北市八仙樂園發生嚴重的塵爆事件，淡水馬偕紀念醫院是距離事發地點最近的醫院，與台北總院共收治83名傷者，後續陸續有外院傷友轉入，累計照護達123人。如今大多數病友已「畢業」，走回職場、步入家庭，與醫療團隊仍保持緊密聯繫。

馬偕醫院今天透過新聞稿分享溫暖消息。這10年來，馬偕持續透過路跑、登山、定向運動等挑戰，陪伴傷友走過重建之路，也出版專書「用愛修繕 一路陪伴」、發表歌曲「回歸」，在粉專記錄彼此的成長。

陪伴傷友至今的馬偕個管師呂碧漪表示，這些年看著傷友們努力工作、成家、迎接新生命，聽見傷友們在挫折中堅持不放棄，即使如此，社會上仍有人以「貪玩」輕易貼上標籤。她呼籲，這群年輕人不需要被同情，也不該被異樣對待，更不需要被區隔，真正的支持是讓他們像任何人一樣，擁有公平就業、成長與發展的機會。

今年馬偕再次攜手病友們挑戰有「合歡101」之稱的合歡山東峰，面對321公尺爬升、近1公里的陡坡，每一步都是對傷痛的超越，不只是身體挑戰，更是一路走來堅持與成長的見證。

傷友馥純說，希望社會不再將目光停留在「怎麼受傷」、「怎麼走出來」，而是看見他們回歸社會後，為重建生活付出的努力，以及一路逐夢、圓夢的過程。

傷友晏宇將每年6月27日視為「重生日」，她說，自己學會更快「轉念」，不再讓情緒困住自己，也發現「原來自己的勇敢也能成為別人的力量，然後轉個彎，還能再度成為自己的勇氣」。

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「這10年來，常有病友帶著喜餅回來報喜。」馬偕整形外科資深主治醫師董光義接受中央社記者訪問時，眼裡掩不住欣慰與喜悅，尤其講到病友帶著孩子一起來同樂那現場，嘴角是滿滿笑意。

馬偕整形外科資深主治醫師游家孟表示，也有傷友曾出現遭逢重大創傷後常見的創傷後壓力症候群（PTSD）現象，在艱苦度過下，現在已經邁向創傷後成長（PTG）的嶄新人生。（編輯：管中維）1140626

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