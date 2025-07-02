銀髮舞林多女力傳奇 80歲創據點當掌門人

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）小說的武林多是男兒當自強，但台灣的銀髮「舞」林更多的是女力傳奇，有近90歲的奶奶習舞13年保青春；更有80歲為家鄉創據點的奶奶如自創派別的掌門人，拉著全社區練舞闖江湖。

身穿藍白功夫服，89歲林陳奶奶是「舞」林中人，手腳靈活、不見一絲駝背，身姿挺拔如松，在她身上年齡只是數字。林陳奶奶來自台北市永安社區發展協會，更是113年度「阿公阿嬤活力SHOW」北區金獎團隊成員之一，她從未想過一個賽事一參加就是13年。

「健保卡都沒在用」，林陳奶奶今天在記者會分享，參加了13年比賽，神奇的是身體越來越健康，練「舞」功就是林陳奶奶的不老秘訣。年齡真的只是個數字，團員們如同一個大家族，彼此情感深厚，像是不在戶口名簿上的家人，大家每天最期待的就是一起練「舞」功。

林陳奶奶不是唯一的「舞」林傳奇人物，來自台中市東勢區的83歲劉奶奶的故事，如武俠小說般熱血自創門派，80歲是享福的年紀，但她在這一年，為了自己與同樣來自農村的同齡人，創辦了社區據點，「我們是農村社區，大家每天都只知道日出而作、日落而息。」

讓這群只知道「作穡」的農村長者踏出家門，劉奶奶可真煞費苦心，但她這輩子最慶幸就是拉著全社區組團練舞、找最棒的師資，勇闖阿公阿嬤活力SHOW，她回憶總決賽宣布獲獎當下，所有人都跳了起來，「那天我們犒賞自己，住進圓山飯店」，大家都說沒想過農村人可以住這裡。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍說，「長者活躍老化競賽」的活力SHOW已邁入第15年，累計參與人次已高達近60萬，這是銀髮族專屬舞台，隨著人口高齡化趨勢日益加劇，銀髮世代不應只是被照顧，他們也能是展現活力與韌性的主角，社會參與更是長輩健康關鍵。

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台灣離超高齡社會只有一步之遙，國健署社區健康組長劉家秀說，依據內政部今年5月戶口統計資料分析，65歲以上人口已占總人口19.48%，超過20%即為超高齡社會，也就是每5個人當中，將有1個人超過65歲，活躍老化，才有機會增加健康餘命。

劉家秀表示，長者活躍老化競賽阿公阿嬤活力SHOW，每場賽事都如同一場小型嘉年華會，今年活動如期開跑，盼藉由競賽方式鼓勵長者走出家門、參與社區活動，提升身體健康與心理幸福感，也促進社會連結與多世代共融，展現高齡社會中長者的正向能量。（編輯：李亨山）1140702