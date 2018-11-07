力挺陳其邁 學術界代表發起連署

（中央社高雄7日電）中央研究院院士陳定信與20多名學術界人士今天發出一份「海內外學術界支持陳其邁擔任高雄市市長連署聲明」，強調在比較了幾名參選人的能力與政見後，推薦陳其邁為唯一最佳人選。

連署聲明是由陳定信擔任召集人，發起人有前中山醫學大學校長王進崑等26人，向海內外學術界人士發起連署。

聲明中指出，經歷二戰後的高雄人，對比1945到1998年的「中國」國民黨執政50多年、及1999至2018年民進黨執政的20年。要講這個城市的蛻變，一定會有「話若欲講透更、目屎道掰未離」的滿肚子苦悶與驕傲。

聲明中指出，苦悶的是50多年「他們到底在這塊土地上做了什麼」；驕傲的是20年裡「我們在這裡為下一代準備好了」的一切，就等這新世代的年輕人共同來守護著高雄、繼續豐富高雄。

聲明中指出，在比較了幾名參選人的能力與政見後，對於擘劃高雄、發展在地經濟；藝文高雄、翻轉在地文化；便捷高雄、接軌在地交通；彩繪高雄、推展在地觀光等各項建設成果與城市願景的推動，唯一能夠讓高雄市民信賴與支持的只有民進黨市長參選人陳其邁。

聲明中指出，高雄的這場選舉對一個城市的命運與發展至關重要，甚至關乎國際上各國對台灣的觀感，誠懇呼籲高雄市民把這個重任交給陳其邁來完成。（編輯：吳協昌）1071107