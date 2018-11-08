美期中選舉結果 外交部：不影響美國會友台態勢

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）美國期中選舉落幕，民主黨重掌聯邦眾議院，共和黨繼續掌控參議院。外交部今天表示，許多台灣長期友人順利連任，這次選舉結果不會影響美國國會整體友台的基礎態勢。

外交部表示，台美關係在美國國會參、眾兩院長期享有跨黨派的強勁支持。許多台灣的長期友人在這次期中選舉順利連任，所以這次國會改選結果「不會影響美國會整體友我的基礎態勢」。

外交部指出，未來對美國國會，將持續秉持不分黨派、廣結善緣、積極交往的原則，加強鞏固友台情誼；同時，將積極與新科參、眾議員拓展聯繫與交往，以深化美國國會友台基礎，確保美國國會對台美關係以及雙方共同關切議題的重視與支持。

美國6日舉行期中選舉，國會選舉結果由執政的共和黨繼續掌控參議院，民主黨則取得過半席次、重奪眾議院多數黨地位，不少友台派議員都順利連任，包括共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）、共和黨籍眾議員夏波（Steve Chabot）、民主黨籍參議員布朗（Sherrod Brown）、民主黨籍參議員梅南德茲（Robert Menendez）等。（編輯：楊玫寧）1071108