新住民團體提5訴求 盼不再成二等公民

（中央社記者王承中、陳俊華台北8日電）國民黨立委林麗蟬今天表示，新住民團體提出要求政府盡快通過反歧視法等5大訴求，盼政府勿讓新住民成為二等公民。

蔡易餘日前在臉書粉絲團發表「我們把陸配和外配做差別待遇，剛剛好而已啦。」一文。林麗蟬今天在立法院召開記者會表示，今天是蔡易餘發文歧視新住民的第100天，社會各界對於蔡易餘的批判聲浪不斷，但顯然沒有效果，執政黨卻未要求蔡易餘道歉，超過50個新住民團體聯合提出5大訴求，盼政府採納，讓新住民不再成為二等公民。

由台灣新住民發展協會、中華兩岸新家庭協會、台灣新住民協會等50多個新住民團體聯合聲明中的5大訴求分別為，政府應盡快通過反歧視法、研擬設置專責部會負責新住民相關事務、政府應推動移民專法，保障移民人權、建請政府廢除社會保障與戶籍勾串相關惡法、政府應建置完善通譯制度，以協助剛入境移民生活所需。

身兼國民黨新住民工作委員會主任委員的林麗蟬也在聯合聲明上簽字連署，林麗蟬表示，這份聲明書的實質內容並不牽涉政治議題，而保障新住民生活需求應該是朝野各界共同的目標，會將聲明書一併寄送給民進黨新住民事務委員會，希望團體的具體建言可讓執政黨聽見，也期待民進黨新住民事務委員會可以一同連署。

本身就是新住民的台灣新住民勞動權益促進會個案主任劉茜表示，現行移民法內雖有明訂反歧視條款，但十多年來從未開罰，根本沒有實際作用，政府應通過反歧視法，制止社會中所有歧視行為，包括來自行政機關與立法委員的言論。

蔡易餘向中央社記者說，他只是陳述現況，且這是過去的立法委員修出來的法案，要去譴責過去通過這些法律的立委才對；陸配是因為台灣與中國的特殊關係，相對於外配取得身分證要比較久時間，站在國安立場上，這樣的立法有它的正當性，他從頭到尾沒有要欺負新住民，「我無法理解他們怎麼說這是歧視」。（編輯：黃國倫）1071108