行政院組織改造 工程會擬併入國發會

（中央社記者顧荃台北8日電）行政院會今天通過國發會組織法等5項政院組織改造草案，擬未來公共工程委員會將併入國發會，包括公共工程品質督導、技師管理、政府採購業務等都移到國發會；法案後續送立院審議。

行政院組織法修正案於民國99年立法院三讀通過，明訂行政院轄下37個部會將整併為29個，並自101年啟動組織改造，目前還有部分部會尚未完成組改。

行政院人事行政總處人事長施能傑出席院會後記者會時表示，配合組改後行政院公共工程委員會不再設立，該會原有公共工程品質督導、技師管理、政府採購業務將全數併入國發會，相對增加國家發展委員會組織法的業務職掌，另財政部及財政資訊中心組織法原列有政府採購業務相關的職掌，則配合刪除。

施能傑指出，曾討論過工程會是否併到交通部，但管理公共工程品質是工程會的重要工作，交通部則是執行公共工程最大的部會之一，若將工程會併入交通部，某種程度是球員兼裁判，所以認為工程會最適合的歸屬是國發會。

另外，施能傑表示，原子能委員會組改後將改制為行政院核能安全委員會，屬於三級獨立機關，原本原能會轄下的核能研究所，擬將改制成立行政法人「國家龍潭原子能科技研究院」，掌理核能安全、輻射防護等業務的研發執行。

施能傑說，農委會未來組改後將升格為農業部，原本轄下的9個改良場，將成立「農業部農業改良總場」，將現在分散於各農業改良場的農作物試驗研究、服務，以「服務分區域，研究再整合」方式，透過設立三級機構，整合各項資源。（編輯：張均懋）1071108