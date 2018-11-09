九合一選舉前夕 陳靜敏林奕華宣誓就職立委

中國國民黨雲林縣長參選人張麗善、民主進步黨高雄市長候選人陳其邁宣布請辭不分區立委後，中選會日前依法公告分別由新北市教育局長林奕華（前右）、成大護理系教授陳靜敏（前右2）遞補，兩人9日在大法官黃璽君（前左）監誓下宣誓就職。中央社記者裴禛攝 107年11月9日

（中央社記者溫貴香台北9日電）立法院今天舉行不分區立委陳靜敏、林奕華宣誓就職，陳靜敏未來將在立法院衛環委員會關注長照與護理人員工作權益相關法案，林奕華將在內政委員會推動不在籍投票立法。

中國國民黨雲林縣長參選人張麗善、民主進步黨高雄市長候選人陳其邁宣布請辭不分區立委後，中選會6日依法公告分別由新北市教育局長林奕華、成大護理系教授陳靜敏遞補。

陳靜敏、林奕華上午在大法官黃璽君監誓下宣誓就職，立法院長蘇嘉全、民進黨立法院黨團總召柯建銘、黨團書記長鄭運鵬、中國國民黨立法院黨團書記長曾銘宗、黨團首席副書記長吳志揚等人與會，黨團代表分別獻花致意。

陳靜敏受訪表示，2002年開始立法院就沒有護理代表背景的立委，因此她將以護理專業立委身分問政，現在最重要的法案就是長照、護理人員權益有關法案，特別是日前發生部立台北醫院大火，護理人員救災反而變成被告，這件事情攸關護理權益非常大，這件事一定優先做考量。

陳靜敏說，獲知遞補立委當下心情不敢相信，當時配合政府新南向政策以成大國際長身分出差，正在新加坡訪問準備飛往泰國，後來抵達泰國，被告知陳其邁提前請辭，因此需要提前上任。

柯建銘說，陳靜敏有醫療專業背景又是大學教授，遞補後在衛環委員會，對她非常有信心。

柯建銘請與會的民進黨立法院黨團副幹事長具婦產科醫師背景的林靜儀，負責帶著陳靜敏到議場報到。

林靜儀說，民進黨團目前有家醫、婦產科、牙醫等醫師立委加上護理教授陳靜敏已經可以組成醫療團，在長照部分，陳靜敏著墨非常深，因此令人非常期待。

林奕華表示，因張麗善在內政委員會，因此只能補內政委員會的缺，在內政委員會她非常關心不在籍投票，這關係到人民基本權利，不應該因為工作關係或各種原因影響人民的投票權，希望未來一年任期可以推動。

林奕華說，教育本來就是她的專業，可以關心的議題非常多包括新課綱的推動、讓技職教育有更寬廣的空間與產業之間的合作，這不只是教育部可能擴及經濟部、勞動部等相關部會，透過立委的角色可以增加部會間橫向聯繫，讓技職人才的培育更符合國家的需求，解決產學落差的問題。

林奕華說，遞補立委本來沒有預期這麼快，以為是選後才會發生，因原本在新北市教育局服務，在兵荒馬亂的情況下，要跑公務行程、要打包，根本沒有時間睡覺，因此眼睛腫腫的，這兩天像是打仗，該做的事情一件沒少。（編輯：林興盟）1071109