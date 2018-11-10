北市選舉辯論 姚文智批柯文哲兩岸一家親

由公共電視主辦的2018台北市長選舉辯論會10日下午登場，這次辯論會「全員到齊」，包含民進黨籍候選人姚文智（中）、國民黨籍候選人丁守中（右2）、無黨籍候選人柯文哲（左2）、李錫錕（左）、吳蕚洋（右）都出席。（公視提供）中央社 107年11月10日

（中央社記者游凱翔台北10日電）台北市長選舉辯論會今天登場，針對柯文哲的器官捐贈、葉克膜議題，民進黨籍姚文智批評，柯文哲去了中國18次，期間做了什麼事，且柯對中國「兩岸一家親」態度，讓選民感到懷疑。

由公共電視主辦的2018台北市長選舉辯論會下午1時登場，這次的辯論會「全員到齊」，有民進黨籍候選人姚文智、國民黨籍候選人丁守中、無黨籍候選人柯文哲、李錫錕、吳蕚洋參加。

交互詰問階段，李錫錕針對器官捐贈、葉克膜等議題詢問柯文哲。柯回應，葉克膜是專業題目，因為葉克膜的處理是團隊進行，並非他一個醫生可以進行，因此這段期間凡是主打器官捐贈的政黨，犯了一個戰略錯誤，就是「你是打柯文哲，還是打台大醫院」。

姚文智則批評柯文哲，葉克膜是專業議題沒錯，但柯文哲去了中國18次，期間到底見了什麼人、做什麼事，是大家所關切的；此外，柯文哲對中國的態度讓人感到懷疑，為何這麼輕易接受兩岸一家親。

姚文智強調，許多年輕人可能不知道，「兩岸一家親」是中國國家主席習近平對台所提出的口號、通關密語，而且「兩岸一家親」後的接的就是「共圓中國夢」，是九二共識的進階版，更是習近平的通關密語。

丁守中認為，民主進步黨積極推動台獨、在兩岸間衝撞大陸，此舉會讓台灣捲入冷戰。若台北捲入這樣的危機，他有能力可以解決，並在當選後於台北市府成立兩岸事務委員會，扮演中央無法扮演的角色，保護台商、台資權益。（編輯：張銘坤）1071110

由公共電視主辦的2018台北市長選舉辯論會10日下午登場，民進黨台北市長候選人姚文智出席，針對議題發表看法。（公視提供）中央社 107年11月10日

由公共電視主辦的2018台北市長選舉辯論會10日下午登場，國民黨台北市長候選人丁守中出席，針對議題提出意見、發表看法。（公視提供）中央社 107年11月10日