北市長選舉辯論 姚文智丁守中公布競選帳目

（中央社記者陳妍君台北10日電）公視主辦的台北市長選舉辯論會下午登場，民進黨候選人姚文智公布選舉帳目表示，6到10月捐贈收入、房貸與黨部借款合計3142萬元；國民黨候選人丁守中支出則為2004萬7007元。

這是唯一一場5名候選人全員到齊的台北市長選舉辯論會。柯文哲在交叉詰問環節詢問兩黨候選人，這次選舉用了多少錢、錢從哪裡來、用到哪裡去，「你們這些看板、廣告，到底花多少錢」，「選舉花這麼多錢，帳目禁不起檢驗的人，可以公正無私地服務市民嗎」。

姚文智回答時，拿出看板秀出他6月1日到10月31日的競選支出。姚文智說，他這段時間的捐贈收入新台幣2342萬元、房貸借了300萬元、向民主進步黨中央黨部借了500萬元。

姚文智也追問柯文哲，2014年市長選舉，柯文哲選前半個月說要停止募款，但關帳後帳戶仍持續募款，非匿名的1038筆、匿名的526筆，總金額達929萬元。

他表示，依政治獻金法，募款數字由柯文哲具名申報，柯文哲當然要提出解釋，「不然就是沽名釣譽、譁眾取寵」。

丁守中也公布他的競選經費收支結算表。他表示，5月15日到10月15日，他的競選收入3910萬6524元，支出2004萬7007元。

除了公布競選經費，丁守中表示，柯文哲光是10月就安排了50個剪綵活動，到了11月還在招待長者旅遊，花了2000多萬元；他問柯文哲，用公款做了多少相關選舉活動，請柯文哲說清楚講明白。（編輯：方沛清）1071110