丁守中提女性歧視議題 柯文哲：很尊重女性

由公共電視主辦的2018台北市長選舉辯論會10日下午登場，無黨籍候選人柯文哲出席發表政見並回答提問。（公視提供）中央社 107年11月10日

（中央社記者劉建邦台北10日電）台北市長首場電視辯論會今天登場，丁守中交互詰問時提及女性歧視議題。姚文智認為丁守中提問守舊，是因為有一名歧視女性的市長。柯文哲說，從他跟妻子、母親互動，可知道他很尊重女性。

由公共電視主辦的2018台北市長選舉辯論會登場，5名候選人包含民主進步黨籍市長候選人姚文智、中國國民黨籍市長候選人丁守中、無黨籍市長候選人柯文哲、李錫錕、吳蕚洋皆出席。

丁守中交互詰問時說，這是女力崛起和兩性共治時代，但社會還是存在對女性歧視觀念，他當選市長後，會有1/3首長由女性擔任，但目前仍有不少政治人物有歧視女性言論，請問候選人如何消除職場上對女性歧視並建立兩性平權觀念。

柯文哲指出，其實看他跟妻子及母親的互動情況，就可知道他很尊重女性，對於女性議題，其實不用刻意強調首長需要有多少名女性，只要她適合職務，不會因不同性別就出現歧視狀況。

柯文哲表示，他過去擔任外科醫生時，確實不是很關注女性議題，但他會聽其他人意見。

柯文哲說，他提「托育」政策，不像其他候選人則用「婦幼」政策，因養小孩不單只有母親責任，是夫妻需要共同承擔，將來可先從公家機關建立相關SOP，對於女性議題，他會多聽外界意見。

姚文智表示，從柯文哲幾次言論都很清楚，「大家要跟柯文哲見面，可能要化妝」，他認為，問題目的人很守舊，但主要是因有一名歧視女性的市長，所以會出現一個保守問題。

姚文智說，民進黨執政對於推動性別議題是非常進步，要追求的應該是性別平等教育，他也支持同志婚姻，若當選市長後，對於性別平等議題，絕對會徹底執行。

吳蕚洋認為，他不知道為何現今還會出現歧視女性觀念，像他的公司也僱用很多女性擔任主管，台灣已經很進步，目前沒有這樣的問題。

李錫錕說，兩性平等議題，實際問題就在候選人是否選舉時變成支持兩性平權、男女平等，但其實私下，家人都知道候選人有性別歧視。（編輯：張銘坤）1071110

由公共電視主辦的2018台北市長選舉辯論會10日下午登場，國民黨台北市長候選人丁守中出席，針對議題提出意見、發表看法。（公視提供）中央社 107年11月10日