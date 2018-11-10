電視辯論 丁守中批柯文哲政策反覆立場變動

由公共電視主辦的2018台北市長選舉辯論會10日下午登場，國民黨候選人丁守中會中表示，擔任市長需要具備溫暖、關懷和照顧市民的心，並把市民當成家人。中央社記者謝佳璋攝 107年11月10日

（中央社記者劉建邦台北10日電）台北市長電視辯論會今天登場，國民黨市長候選人丁守中說，擔任市長需要具備溫暖、關懷和照顧市民的心，並把市民當成家人，他認為市長柯文哲的政策反覆且立場一直變動。

由公共電視主辦的2018台北市長選舉辯論會登場，5名候選人包含民主進步黨籍市長候選人姚文智、國民黨籍市長候選人丁守中、無黨籍市長候選人柯文哲、李錫錕、吳蕚洋皆出席。

丁守中申論時提到台北市長要具有溫暖、關懷、包容和照顧市民的心，並把市民當成家人，他說，過去四年，柯文哲對年輕人、婦女、銀髮長輩有盡到照顧的責任嗎。

丁守中表示，年輕人最支持柯文哲，但最新數據顯示，台北市年輕人的失業率是全台最高，25歲到29歲高達9.2%；15歲到24歲的失業率，台北市也比新北市高，數據顯示台北市年輕人的失望和無助，年輕人需要的是工作機會，而不是只會辦派對的市長。

丁守中說，柯文哲過去被問及政績不好，就把問題推給前朝，並提到柯文哲針對女性議題的失言紀錄，像柯文哲提過「女生長的漂亮當櫃姐就好，不用當政治人物」等；他認為擔任市長最主要不是省錢，而是讓市民安居樂業。

丁守中結論時提到，面對重大政治議題，首都市長應該說清楚自己立場，他表示，柯文哲政策反覆，且立場一直變動，除對中國大陸提及兩岸一家親外，事後卻拜會前總統李登輝、陳水扁，事後為了選舉考量，還一度向外界道歉。

丁守中說，一名政治人物若沒有核心價值就只會到處騙來騙去，像柯文哲針對這次公投案完全不表態，就是想兩面討好，像他就是透明且立場清楚，「投給他絕對不會買到假貨」。

丁守中表示，台北市不需要一名只會搞笑、作秀的市長，他或許無趣但會做事，當選後絕對做一名「都更」市長，要讓市民住得安心，並持續改善年輕人就業等狀況。

丁守中會後受訪，媒體詢問，關於辯論會給自己的分數，他說，要讓市民打分數，他只是說清楚當選後要推動的政策。

記者詢問，關於柯文哲會後受訪時提到不相信對手公布選舉經費。丁守中表示，因不誠實的人就會懷疑對方，他過去公布帳目都是公開透明，並直言，柯文哲在辯論會被詢問相關議題，只會一直閃避根本不回應。

至於為何會提到自己是個無趣的人，丁守中說，柯文哲會搞笑、搞怪，兩人相比，他自認是一名無趣的人，但他可以把市政搞好、搞定。（編輯：張銘坤）1071110