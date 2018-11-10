柯文哲：兩黨候選人經費比我少 你們相信嗎

由公共電視主辦的2018台北市長選舉辯論會10日下午登場，無黨籍候選人柯文哲出席發表政見並回答提問。（公視提供）中央社 107年11月10日

（中央社記者陳妍君台北10日電）公共電視主辦的台北市長選舉辯論會今天下午登場，現任市長柯文哲在結論環節，針對國民黨和民進黨候選人公布的競選經費表示，他們公布的競選經費「比我還少，你們相信嗎」。

這是唯一一場5名候選人全員到齊的台北市長選舉辯論會；每位候選人申論、交叉詰問後，再由每位候選人做結論。

根據民主進步黨候選人姚文智競辦公布的選舉帳目，姚文智6到10月捐贈收入、房貸與中央黨部借款合計新台幣3147萬2124元，支出3351萬8620元；中國國民黨候選人丁守中在辯論時則說，5月15日到10月15日，他的競選收入3910萬6524元，支出2004萬7007元。

根據柯文哲競辦10月底公布的7到9月相關費用，合計支出約1511萬元。柯文哲當時說，他這次選戰經費共6000萬元，其中2000萬元是抵押房子所得，另外4000萬元為募資。

柯文哲在結論環節表示，4年來，在藍綠兩黨對抗下，台灣政治變得太複雜了；台灣歷經3次政黨輪替，「怪怪的事情並沒有減少啊」。

他指出，他發現能讓藍綠兩黨進步、讓台灣進步的，正是他4年來堅持的「務實」和「對話」原則。

不過，柯文哲質疑，姚文智和丁守中在台上公布的競選經費，「比我還少，你們相信嗎？4年前，（2014年國民黨台北市長候選人）連勝文在監察院報的競選經費，比我還少，你們台灣人民相信嗎」。

柯文哲會後接受媒體聯訪時再度表示，兩黨候選人現在公布的競選費用才2000多萬元，「你相信嗎？台灣的政治就是這樣死掉的，這個正直誠信」。

至於姚文智在辯論會中說，柯文哲對外表示已募到4000萬元，當時已關帳，但熱心民眾告訴他，他們11月2日還捐錢給柯文哲，質疑柯文哲對外說停止捐款，但私下還繼續募款。

柯文哲受訪時說，因為競選費用不是他在管的，離選舉還有兩週，他今天會請競辦把相關資訊查清楚，一次講清楚。

柯文哲表示：「反正我們也沒有去跟人家收錢，沒有去募什麼款，大概錢就是那些。」細節還是交給專業回答，最慢一、兩天內就可以告訴大家。（編輯：張銘坤）1071110