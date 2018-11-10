北市長辯論 柯丁姚就競選經費和政見交鋒

影片來源：台灣公共電視 網路直播頻道 YouTube頻道

（中央社記者陳妍君台北10日電）台北市長選舉辯論會今天登場，國民黨候選人丁守中主攻現任市長柯文哲施政無能；民進黨候選人姚文智除提出政見，也談到母親因他被批評而氣到發抖，3人更就競選經費展開交鋒。

公共電視主辦的這場電視辯論，是唯一一場5名候選人全員到齊的台北市長選舉辯論會，姚文智、丁守中、柯文哲、無黨籍候選人李錫錕和無黨籍候選人吳蕚洋出席；每位候選人申論、交叉詰問後，再由每位候選人做結論。

丁守中在申論時說，柯文哲根本不照顧年輕人、婦女及年長者，且任內相關政策持續跳票；丁守中也在辯論會上公布競選經費，質疑柯文哲只會剪綵，並使用公家預算當成競選經費。

他表示，首都市長必須有清楚的立場，且面對重大政治議題時，應該說清楚立場；他認為柯文哲政策反覆不定，且立場一直變動，表示若與柯文哲比較，他雖無趣，但會搞好市政。

由公共電視主辦的2018台北市長選舉辯論會10日下午登場，這次辯論會「全員到齊」，包含民進黨籍候選人姚文智（中）、國民黨籍候選人丁守中（右2）、無黨籍候選人柯文哲（左2）、李錫錕（左）、吳蕚洋（右）都出席。（公視提供）中央社 107年11月10日

姚文智則提到柯文哲母親何瑞英日前批評他「沒路用」，讓他的母親氣得全身發抖。姚文智說，他在從政過程中遭到這樣的侮辱，要向他母親和所有好朋友說，為了這個城市的夢想，他投入政治、參與這塊土地的價值實現，也無怨無悔地讓台北徹底地大改造。

至於柯文哲在辯論會中，要求丁守中、姚文智公布競選帳目，但最後結論時，柯文哲質疑，兩位候選人公布的帳目「比我還少，你們相信嗎？4年前，（2014年國民黨台北市長候選人）連勝文在監察院報的競選經費，比我還少，你們台灣人民相信嗎」。

李錫錕則說，今天柯文哲被檢驗的不是4年來做得多少，而是他的人格特質是不是受人肯定。每位候選人的政見都有參考價值，但執行要錢，面對困難，需要領導人有個性去突破。

另外，吳蕚洋表示，「平安健康、智慧慈悲」是他的競選主軸，從政的人一定要學會慈悲，因為有慈悲才會有智慧，抱持這種心態為政才不會做錯事。（編輯：張銘坤）1071110