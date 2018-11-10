被柯媽媽嗆沒路用 姚文智哽咽向母親道歉

（中央社記者游凱翔台北10日電）民進黨籍候選人姚文智今天表示，重陽節當天曾被柯文哲的母親何瑞英批評「沒路用」，回家後發現母親難過的將自己關在客廳、氣得發抖，姚因此哽咽向母親說對不起，是孩兒不孝。

由公共電視主辦的2018台北市長選舉辯論會下午1時登場，這次的辯論會「全員到齊」，有民進黨籍候選人姚文智、國民黨籍候選人丁守中、無黨籍候選人柯文哲、李錫錕、吳蕚洋參加。

這場辯論的第三階段「結論」部分，姚文智先細數自己過去在高雄市政府的政績，包括推動駁二特區、愛河整治等，而這項政績也是柯文哲競選總幹事小野所認證的，但光是一場辯論會是不夠的，希望能多舉辦，針對大巨蛋等不同的主題來辯論。

姚文智表示，民國103年台北市長選舉時，柯文哲告訴選民已經停止接受捐款，但最後卻多了新台幣929萬元，最後卻將責任歸咎在當時的民進黨籍競選總幹事姚立明，因此他要向小野喊話，「小野你要小心，因為下一個可能就是你」。

姚文智回憶，柯文哲的母親何瑞英在重陽節當天罵他「沒路用」、「沒學問」及「不秤秤自己斤兩」，當下他受訪時僅祝福「柯媽媽重陽節快樂」。

但回到家時，卻發現他的母親氣得全身發抖，一整天將自己關在陰暗的客廳中，因為柯媽媽的話讓他母親受到莫大侮辱，因此姚文智哽咽的向她母親說：「媽媽對不起，是孩兒不孝。」

姚文智強調，在從政的過程中遭到這樣的侮辱，因此他要向他母親、向他的所有好朋友說，為了這個城市的夢想，他投入政治、參與這塊土地的價值實現，也無怨無悔的讓台北澈底的大改造。

姚文智在辯論結束後接受媒體訪問時也強調，自己很不捨母親，因為母親平常只會偶爾在服務處幫忙煮飯給志工吃，從來不過問政治；他也說，自己雖然長期被霸凌但不以為意，直到那天看到他母親的樣子，讓他很難過。

在這場辯論的第一階段「申論部分」，姚文智則聚焦「遠雄大巨蛋」議題批評柯文哲。姚文智說，柯文哲剛上任時，說遠雄大巨蛋是「弊案」，大家都給予掌聲，但4年過去了，中間多少次政策怠惰、政策轉彎及爭議，問題仍然未解決。

姚文智批評，柯文哲剛上任前確實在北門周邊做了工程，但4年過去了，政績仍然停留在當時，且近年工程執行率仍然是滿江紅，包括大巨蛋、雙子星、北部流行音樂中心、台北藝術中心仍未建設完成，在柯文哲出版的施政藍圖也看不見。

他最後強調，針對大巨蛋的解套方式只有他提出以「蝶翼」造型的高空平台，橫跨忠孝東路，連結周邊綠地空地，打造成大安森林公園數倍大「東區大公園」，不僅能解決大巨蛋公安疏散問題，更能帶動商業發展，且只需要約新台幣5億元就能解決。（編輯：方沛清）1071110