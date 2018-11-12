史坦尼斯號動向受矚 外交部：支持自由航行權

（中央社記者王承中台北12日電）外交部主任秘書李光章今天針對美國航母史坦尼斯號進入西太平洋表示，美方不會事先跟各國報告，但台美保持密切合作。他說，美方此次行動是依自由航行權，台灣支持這樣的原則。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部進行「美國期中選舉結果以及中美貿易戰對台美中三邊關係的影響評估」專題報告。

民進黨立委羅致政、國民黨立委江啟臣等朝野立委關心美國航空母艦史坦尼斯號進入西太平洋，是否進入南海演習，詢問外交部是否掌握區域情勢可能的變化。

列席備詢的李光章表示，外交部有注意到美國CNN及相關媒體報導此消息，但CNN僅引述美國官方官員表示，這計畫還未獲核准，因此只是一個想法、計畫。而依據過去慣例，美國軍事行動不會事先跟各國報告，但台美雙方會保持密切的合作。

李光章說，對於美國這次的行動，是依自由航行權一慣態度，台灣支持以規範為基礎的國際秩序，對於自由航行的原則，國際法也是支持的，所以台灣也支持這樣的原則。北美司代理司長陳慧蓁則表示，國安會已要求國防部與外交部密切注意。

此外，羅致政也詢問美國期中選舉後，美國國會中台灣連線議員的人數變化。李光章表示，如選前參議院的台灣連線議員有30人，選後則是29人，選前眾院台灣連線議員是229人，選後已有188人連任，但目前還有10名眾議員還沒開出票。

李光章說，過去歷次選舉情況平均會少兩成，這是常態，因為有人改選、退休，未來會持續對新科議員擴大接觸，強化台灣連線。（編輯：蘇龍麒）1071112