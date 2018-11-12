蔡總統肯定醫界奉獻 盼強化醫師權益

（中央社記者張茗喧台北12日電）總統蔡英文今天出席醫師節慶祝大會時，除了向全台醫界表示肯定，也承諾將持續改善醫師勞動條件，保障醫師工時等權益，盼推動醫療刑責合理化處理，保障醫師執業環境。

中華民國醫師公會全國聯合會今天舉辦醫師節慶祝大會，蔡總統與會致詞時，先是祝福醫師節快樂，並向全台醫師致上最高肯定與謝意。

蔡總統表示，醫師公會全聯會不論在醫療制度建立、醫療科技發展，甚至是醫療政策改進方面，都是政府最重要的夥伴，一直以來都扮演著醫師和政府溝通的重要橋梁，持續提供寶貴建言，並積極投入國際事務，和國際醫界有良好聯繫，包括創新技術、學術成就等，對於醫療產業發展有所貢獻。

蔡總統說，醫師公會全聯會至今已連續13年舉辦資深醫師、醫療典範表揚活動，今天也將表揚1000多名40歲至70歲的醫師以及19名醫療典範獎，感謝這些醫師協助政府照顧偏鄉民眾健康，透過國際醫療援助深化台灣與其他國家的交流互助。

除了醫界的付出，政府也有責任改善醫療環境，蔡總統強調，為了提升基層醫療環境、鼓勵醫療院所分工合作提升醫療效率，政府持續改善醫師勞動條件，保障醫師的工時、休假、職業災害補償等權益。

蔡總統說，醫療糾紛處理方面，她相信沒有醫師會故意造成醫療傷害，因此醫療糾紛責任應該朝向刑責合理化處理，去年12月醫療法82條終於三讀通過，也盼儘快推動「醫療事故預防及爭議處理法」立法，在各項配套措施下，保障醫師執業環境，持續為了增進國民健康努力。（編輯：陳俊碩）1071112