藍委譴責壓迫陸官改校歌 綠委：持續推動改革

國民黨立法院黨團書記長曾銘宗（右2）等人11日召開記者會，表達不接受行政院所公布「張天欽事件」調查報告，並譴責民進黨立委以多數優勢凍結預算壓迫陸軍官校更改校歌歌詞。國民黨副主席郝龍斌（左2）也與會。中央社記者范正祥攝 108年1月11日

（中央社記者范正祥台北11日電）國民黨立法院黨團今天表示，不接受行政院所公布「張天欽事件」調查報告，並譴責民進黨立委以多數優勢凍結預算壓迫陸軍官校更改校歌歌詞。對此，民進黨團回應，改革持續推動。

立法院臨時會院會昨天三讀通過108年度中央政府總預算，其中包括對於民主進步黨立委劉世芳提案，陸軍官校校歌仍有「黨旗飛舞」等悖離軍隊國家化原則詞句，為敦請儘早落實軍隊國家化與民主精神，陸軍司令部「教育訓練業務」業務費編列新台幣8333萬7000元，凍結333萬7000元，民進黨團以人數優勢表決通過凍結案。

中國國民黨立法院黨團書記長曾銘宗以及黨籍立委費鴻泰、賴士葆、童惠珍今天共同召開「保東廠整陸官．民進黨黑白不分」記者會，國民黨副主席郝龍斌也與會。

曾銘宗表示，陸軍官校已有95年歷史，是中華民國國防建軍最重要基礎，校歌歌詞有其歷史背景，成為所有校友共同的記憶，國民黨團全力反對、絕不接受綠營的做法，要求民進黨團無條件立即解凍該項經費，並向陸軍官校校友及全民道歉。

另外，曾銘宗也說，行政院在內閣總辭前夕公布「張天欽事件」調查報告，程序草率，不清不楚，無法重建促進轉型正義委員會的公信力，國民黨團絕不接受也表達強烈抗議。

郝龍斌說，民進黨為政治鬥爭，把軍校校歌與黨軍掛勾，不但是對歷史無知，更對不起抗戰時為國捐軀，犧牲性命的黃埔健兒。

對於國民黨團的不滿，民進黨立法院黨團幹事長李俊俋接受中央社記者訪問時強調，改革持續推動，包括轉型正義，以及儘早落實軍隊國家化與民主精神。

李俊俋也說明，請陸軍官校儘早修改校歌中「黨旗飛舞」詞句，已經要求很多年了，但是多年來一直都沒有做到，所以這次凍結部分預算，「趕快做」。被凍結的333萬7000元預算，不是刪除，待陸軍官校就校歌歌詞體現軍隊國家化精神提出具體措施及推動期程，向外交及國防委員會報告，經同意後，就可以動支。（編輯：林興盟）1080111