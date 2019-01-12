吳敦義出席屏東感恩茶會 避談選總統

（中央社記者郭芷瑄屏東縣12日電）中國國民黨主席吳敦義今天出席國民黨屏東五合一選舉主席感恩茶會，會中談國民黨執政的4個「支柱」施政理念，對於媒體詢問何時辦黨內總統初選，他只回答「謝謝」。

吳敦義於茶會致詞表示，國民黨2020年一定要重返執政，要以4個「支柱」為施政理念，包括建立廉能及有效率的政府、拚經濟讓人民發大財、公義和諧社會及幸福家庭、「一中各表」情況下兩岸真正維持和平與穩定交流。

茶會結束後，媒體詢問吳敦義，他所說的4個「支柱」是不是他要競選總統的政見，吳敦義說，國民黨不論中央或地方執政縣市都要以這4個「支柱」為施政理念。媒體進而詢問何時要辦總統黨內初選，吳敦義只回答「謝謝」。

屏東縣議長周典論致詞時說，吳敦義在當選黨主席後，一一拜訪落選的黨主席參選人，讓黨內團結，還三顧茅廬請韓國瑜出任高雄市黨部主委並競選高雄市長。如果不是「韓流」，國民黨不會選得這麼漂亮，吳敦義是個有智慧、有福氣的人。

感恩茶會有上百位黨員出席，包括入黨50、60年的資深黨員、新當選的鄉鎮市長、縣議員和鄉鎮市代表等。（編輯：吳佳穎）1080112