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力挺到底 吳釗燮：不會換掉趙怡翔

最新更新：2019/01/14 23:34

（中央社記者余祥台北14日電）前外交部長辦公室主任趙怡翔出任駐美代表處政治組長，引發爭議。外交部長吳釗燮今天強調，不會換掉他，將力挺到底，趙怡翔是跟他一起成就台灣這兩年多外交成長的人，對趙怡翔具有高度信心。

「口譯哥」趙怡翔因不具外交人員資格卻出任駐美代表處政治組長職務，引發爭議。吳釗燮今天再度親上火線，接受政論節目「鄭知道了」主持人鄭弘儀的訪問，回應各界質疑。

主持人詢問，媒體報導，原本要讓趙怡翔擔任駐美副代表，遭到總統否決，是否屬實，吳釗燮坦言，的確有想過各種可能性，副代表也是選項之一，但最終沒有做這個決定。至於總統是否有動怒，吳釗燮說，有跟總統做意見交換，但最後的人事命令是他決定，他必須負責。

吳釗燮強調，他至今仍然認為趙怡翔的任命是非常合理的決定，以他的能力、資歷來看，都非常勝任。吳釗燮更以自己為例，2007年前總統陳水扁派他去當駐美代表，很多人質疑他連英文都不懂，有什麼條件，但當了1年多後，大家都看得到成果．因此只要給趙怡翔一點時間，相信外界一定可以看到他為外交所做的努力。

來賓之一、台灣師範大學政治研究所教授范世平提問說，趙怡翔被外界認為經歷不夠，而這樣的政治任用，是否思考周延，吳釗燮表示，當時有跟駐美代表討論適合人選，但因為之前外交部才做一波大調動，如果要把其他派駐到別處同仁再調到駐美代表處，會造成他們生涯的衝擊，經過很多的討論和考量才決定把趙怡翔派駐美國。

吳釗燮說，有人認為外交部有體制在，要一層一層才能爬到政治組組長的位置，但那是以前，2012年制定「駐外機構組織通則」之後，就是希望放寬用人方式，有注入活水的機會，而趙怡翔的任用就是注入活水。

主持人問，是否會換掉口譯哥，吳釗燮表示，不會，趙怡翔是跟他一起工作很久的同仁，他深切體認趙的能力，更與他經歷過所有最重要的外交工作，一起成就台灣兩年多來外交的成長，他對趙怡翔有高度信心，主持人追問是否力挺到底，吳釗燮回，「力挺到底」。（編輯：林治平）1080114

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