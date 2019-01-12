口譯哥趙怡翔首度發聲 盼大家給機會表現

（中央社記者江今葉華盛頓11日專電）駐美代表處新任政治組長趙怡翔今天透過臉書表示，他希望能帶來不一樣思維，透過新作為融合外交體制專業培訓，讓外交工作做更好，希望外界在質疑之前，給他表現機會。

「口譯哥」趙怡翔因為不具外交人員資格卻出任駐美代表處政治組長職務受到外界質疑。他今天透過臉書表示，雖然不習慣個人薪資、工作狀況與家庭關係被廣泛討論，但這是一份領納稅人薪水的工作，在成熟民主國家裡屬於公共領域，值得被外界拿來討論。但由於有許多不實謠言，他決定逐一說明。

對於外界質疑他的資格，趙怡翔表示，很難自我評鑑，但他一一說明自己的背景與返台後的工作內容與資歷，澄清自己沒有家庭背景、財力，也沒有關係。他是一位熱愛台灣的年輕人，能獲得這份工作，為台灣國際事務做出貢獻，是極大榮幸也希望外界評論是否有資格前，能給他表現機會，「我不會讓大家失望」。

至於薪資，他澄清他是以相當於薦任9職等的一等諮議資格外派，並非媒體以為的簡任11到12職等薪資。他也澄清，扣除美國醫療保險、汽車保險、房屋保險、所得稅等固定開銷後，實領大約是15萬元，他還因為在美國沒有信用評比申請銀行貸款，向家人親友借貸72萬元，購買二手車與家具。

趙怡翔也指出，他從不認為自己對體制的熟悉度與專業度會比其他人高，但他期盼能帶來來自外界比較不一樣的思維，透過新作為，融合外交體制專業培訓，讓外交工作做得更好。

他表示，外交部內政治任命與常務文官對立是根本不存在的。外交部是個團隊，這個團隊目標與所有台灣人民一樣，是為台灣塑造更友善的國際環境，這個工作不會因為來自什麼體系而有所差異。他希望外界不要因為他的年紀或政黨，就認為他是被酬庸或是不適任。（編輯：徐睿承）1080112