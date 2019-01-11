趙怡翔駐美惹議 監委申請調查

（中央社記者王承中台北11日電）前外交部長機要秘書趙怡翔接任駐美代表處政治組組長惹議，監察委員仉桂美及江綺雯主動申請調查，並表示，駐外人員晉用攸關士氣，相關考訓用機制應客觀公正，趙怡翔外派駐美一事，有進一步調查的必要。

趙怡翔接任駐美代表處政治組組長引發爭議，外交部5日表示，趙怡翔嫻熟北美事務，外派到駐美代表處有助推動外交事務。

仉桂美及江綺雯今天說，據媒體報導，外交部近日以未經外交特考，到部時間不滿1年，且無實際處理外交業務的年輕幕僚，擔任駐美代表處組長，引起機關內部人員不滿，外界亦多所質疑。

仉桂美及江綺雯表示，外交是內政的延伸，是捍衛國家主權的第一線，外交人力及資源配置，攸關外交人員士氣提昇，駐外人員的考訓用機制，也應客觀公正。

仉桂美及江綺雯指出，相關外派人員的人事晉用，與相關人事法令規範的資格要件有沒有扞格，且相關人員所得給付的法令要件與依據為何，是否破壞文官體制的專業超然、健全性與公平性，均有進一步調查瞭解的必要。（編輯：陸倩瑤）1080111