總統立委合併選舉 國民黨表態支持

（中央社記者余祥台北16日電）下屆總統、立委選舉是否合併舉行，國民黨秘書長曾永權今天在中常會表示，國民黨基於節省經費、避免社會動盪，支持總統、立委合併選舉，日前已將黨的立場回覆中選會。

國民黨今天下午召開中常會，文傳會代理主委唐德明會後作以上轉述，他說，今天會中除了中常委出席，還有兩位副縣長列席，分別為宜蘭副縣長林建榮、澎湖縣副縣長許智富。

唐德明轉述說，中常委江碩平問到，國民黨對於總統、立委大選是否合併舉行應該有所立場，曾永權回覆說，中選會曾來函詢問意見，基於節省經費、減少社會動盪的理由，國民黨認為應該比照2012、2016年總統、立委合併選舉。

中常委徐弘庭也在會中發言表示，黨對於公投法修法應該要有立場和態度，他並提出，下一次大選可以考慮提出廢促轉會公投。曾永權說，可以慎重考慮，不過目前中選會也在考慮修正公投法，請立法院黨團密切注意。

今天中常會通過由中央提名審核委員會所提建議立委缺額補選徵召人選，新北市第3選區徵召文傳會副主委鄭世維，台南市第2選區徵召台南市議員、台南市黨部主委謝龍介參選，彰化縣第1選區徵召前彰化縣副縣長柯呈枋參選，金門縣選區徵召前金門縣議會議長洪麗萍參選。（編輯：王永志）1080116