蔡蘇共享滷肉飯 宣示力抗非洲豬瘟決心

（中央社記者葉素萍台北16日電）總統蔡英文今天晚間透過臉書分享一段影片，她提到，行政院長蘇貞昌上任後第一次來總統府開會，她準備了滷肉飯與蘇揆一起吃，「因為我們要再次強調，政府上下防治非洲豬瘟的決心跟行動」。

影片中，蔡總統說，「吃滷肉飯，份外覺得珍惜」；非洲豬瘟問題，除了境外阻絕，就是廚餘問題了，蘇貞昌一上任就到機場檢查防疫作業情形，降低風險，「辛苦院長，也麻煩院長了」。

蘇貞昌說，要防止非洲豬瘟侵入台灣，機場不得不加強檢疫，政府會增加X光機與人力，讓檢查加快，雖然對旅客稍有不便，但如果整個養豬產業垮掉，損失就幾千億，「而且你就沒有滷肉飯吃了」。

另外，蔡總統也透過臉書提到，這幾天社會最關心的家暴跟虐童案件，大家的憤怒，背後是不捨跟正義感，政府一定會回應，她和蘇貞昌也一樣關心。

蔡總統說，她的態度是，地方政府是社會安全網的第一線，中央要給足夠的資源跟支持。「我們該修法就修法，該增加資源就增加資源」，一定要讓社會安全網更完善。

政府會持續檢討制度漏洞，「社會安全網要灑得更大、更完整」要在前端就注意可能的風險，把安全網延伸到對脆弱家庭的支持。（編輯：陸倩瑤）1080116