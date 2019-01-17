譴責親中港媒假新聞 府：國安局等單位調查中

（中央社記者溫貴香台北17日電）總統府發言人黃重諺今天表示，親中的港媒大公報指總統蔡英文派密使接觸港獨學生是假新聞，並涉嫌不法跟監、意圖誤導輿論，總統府給予強烈譴責外，已請國安局等相關單位調查。

香港媒體大公報16日以頭版全版刊登「蔡密使見『學動』授『獨』計」的報導，指港獨組織「學生動源」多名成員到台灣與「神秘人」見面，又指會面地方國史館直屬總統府，任職人員全是蔡英文的幕僚。

黃重諺上午召開記者會表示，港媒大公報假稱總統蔡英文派密使接觸香港來台學生這件事情，這是一則假新聞，報導中所謂的密使，其實是台灣的媒體記者，報導中的相關情節全為不實，對於親中的大公報，涉嫌以跟監的手法，捏造情節，並且製作假新聞，意圖誤導輿論，總統府給予強烈的譴責。

他進一步指出，台灣是民主國家，對於國人、媒體記者以及來台旅客在總統府周遭，遭到親中港媒不法跟監，人身安全與權益受到危害，總統府非常重視並且已經要求國安局等相關單位，立即針對此事進行調查，確保國人與來台旅客的安全。

此外，黃重諺說，基本上對於可能有國安疑慮的相關人士，安全單位有相關掌握。他指出大公報在報導上，某種程度承認自己以不法跟監的方式進行，當然治安單位與國安單位會介入調查；因涉及不同權責與法令，相關單位目前都在作業中。

記者問如果經調查屬實涉嫌違法，未來將如何處置。黃重諺說，如果不符合來台目的申請，當然可以把人請走，「馬上請你離開」；如果侵犯個人安全權益相關問題，當事人對於權益被侵犯這件事情有法律上權力的表示，當然司法單位要有動作。（編輯：楊凱翔）1080117