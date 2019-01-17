這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
政黨惡鬥加民粹訴求 美英老牌民主國同陷困局
國際

政黨惡鬥加民粹訴求 美英老牌民主國同陷困局

烏克蘭芭蕾壞男孩恐同又歧視肥胖 巴黎歌劇院撤邀請
國際

烏克蘭芭蕾壞男孩恐同又歧視肥胖 巴黎歌劇院撤邀請

味全龍大復活 挑起龍迷期待又矛盾的棒球魂
運動

味全龍大復活 挑起龍迷期待又矛盾的棒球魂

看待家暴新聞可以這樣做 別讓鄉民正義二次傷害受虐者
社會

看待家暴新聞可以這樣做 別讓鄉民正義二次傷害受虐者

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

譴責親中港媒假新聞 府：國安局等單位調查中

最新更新：2019/01/17 12:38

（中央社記者溫貴香台北17日電）總統府發言人黃重諺今天表示，親中的港媒大公報指總統蔡英文派密使接觸港獨學生是假新聞，並涉嫌不法跟監、意圖誤導輿論，總統府給予強烈譴責外，已請國安局等相關單位調查。

香港媒體大公報16日以頭版全版刊登「蔡密使見『學動』授『獨』計」的報導，指港獨組織「學生動源」多名成員到台灣與「神秘人」見面，又指會面地方國史館直屬總統府，任職人員全是蔡英文的幕僚。

黃重諺上午召開記者會表示，港媒大公報假稱總統蔡英文派密使接觸香港來台學生這件事情，這是一則假新聞，報導中所謂的密使，其實是台灣的媒體記者，報導中的相關情節全為不實，對於親中的大公報，涉嫌以跟監的手法，捏造情節，並且製作假新聞，意圖誤導輿論，總統府給予強烈的譴責。

他進一步指出，台灣是民主國家，對於國人、媒體記者以及來台旅客在總統府周遭，遭到親中港媒不法跟監，人身安全與權益受到危害，總統府非常重視並且已經要求國安局等相關單位，立即針對此事進行調查，確保國人與來台旅客的安全。

此外，黃重諺說，基本上對於可能有國安疑慮的相關人士，安全單位有相關掌握。他指出大公報在報導上，某種程度承認自己以不法跟監的方式進行，當然治安單位與國安單位會介入調查；因涉及不同權責與法令，相關單位目前都在作業中。

記者問如果經調查屬實涉嫌違法，未來將如何處置。黃重諺說，如果不符合來台目的申請，當然可以把人請走，「馬上請你離開」；如果侵犯個人安全權益相關問題，當事人對於權益被侵犯這件事情有法律上權力的表示，當然司法單位要有動作。（編輯：楊凱翔）1080117

地機族