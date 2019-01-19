蔡總統：消防人力增補 目標5年3000人

（中央社記者溫貴香台北19日電）總統蔡英文今天表示，她很清楚，所有基層消防人員最在意的事情，就是人力及個裝；政府從今年開始，以5年增補3000人為目標，今年已規劃增補756人，明年至少增補688人。

蔡總統同時指出，政府要做第一線消防同仁堅強的支柱，除改善消防人力及個人裝備，也將推動消防人員醫療照護公益信託基金，讓消防員權益更完善，可以受到更好的照顧。

今天是119消防節，蔡總統上午接見107年「鳳凰獎」楷模得獎人等一行人，得獎人在內政部長徐國勇與消防署長陳文龍陪同下晉見總統，總統府秘書長陳菊陪同。

總統致詞表示，台灣的地理位置特殊，地震、風災、雨災，都對人民的生命財產造成很大的損害。2018年的全球氣候風險指數，台灣是全球第七，因此災害防救一定要做，也務必一定要做好的事情。

總統說，每一年的防災演習，所有的防救災人員都是全心全力投入，不為了別的，只為了真正遇到災害時，能夠快速反應，把損害降到最低。

針對第一線消防人員的努力，總統再次表達肯定及感謝，總統強調，「政府也要做各位堅強的支柱」。她很清楚，所有基層消防人員最在意的事情，就是人力及個裝，她也對大家做過「一定會改善」的承諾。

在消防人力上，總統表示，政府從今年開始，以5年增補3000人為目標。今年已規劃增補756人，明年至少增補688人。在裝備更新方面，從2016到今年，政府總共編列新台幣2億8000萬元的補助款。

總統表示，未來會持續投入必要預算，購置消防救災裝備器材，提升地方救災的能量。同時，政府也要推動消防人員醫療照護公益信託基金，讓大家的權益更完善，可以受到更好的照顧。

總統強調，「我們說到一定會做到」，並請內政部長徐國勇及消防署長陳文龍，務必全力以赴，達成目標。最後，總統請大家在新的一年和她一起努力，讓防災體系更健全，讓人民的生命財產安全更有保障。（編輯：張均懋）1080119