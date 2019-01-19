陸委會拜會韓國瑜 吳敦義：不必陳明通下指導棋

（中央社記者程啟峰高雄19日電）陸委會主委陳明通和高雄市長韓國瑜23日將會晤，中國國民黨主席吳敦義今天說，在1992年兩岸雙方換文的確有「一中各表」文字，不必陳明通下指導棋。

吳敦義上午主持高雄市黨部新舊任主委交接，韓國瑜卸下主委職務，交棒給前高雄市議長莊啟旺。

陳明通將在23日拜會韓國瑜，媒體關切屆時陳明通可能會對「九二共識」下指導棋，吳敦義受訪表示，「這也不必他下什麼指導棋」。

他說，1992年兩岸雙方換文的確有一中各表的文字，總共就是那35個字；內容是說明「兩岸都堅持一個中國原則，但對於涵義雙方同意用口頭聲明方式各自表達」。

吳敦義表示，因為有1992年11月16日換文的結果，才有1993年在新加坡的「辜汪會談」；如果沒有「九二共識」就沒有1993年的辜汪會談，也就沒有2008年兩岸雙方在友善態度上的開始互動。

他說，後來兩岸簽訂ECFA（兩岸經濟合作架構協議）及之後的23個協議、開放陸客來台灣都是在這個基礎之上。

吳敦義說，前總統馬英九在2008年3月22日當選後，接到當時中共總書記胡錦濤的賀電，並邀國民黨訪問，後來國民黨組團在北京會晤胡錦濤，達成陸客到台灣、兩岸不互挖牆角、不烽火外交等，當時也請他們保障台生及台商權益。

現場很多黨員對吳敦義高喊「總統好」，媒體關切吳敦義是否參2020年總統。他感謝民眾的鼓勵，但他究竟做何決定尚未明朗，對於王金平的表態，吳敦義說，和韓國瑜一樣都會祝王金平「心想事成」。（編輯：陳政偉）1080119