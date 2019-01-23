美眾院挺台重返世衛 立委：打了一劑強心針

（中央社記者蘇龍麒、范正祥台北23日電）美國眾議院今天無異議通過支持台灣重返世衛組織法案。曾以國際女醫師協會會員身分參與世界衛生大會（WHA）的立委林靜儀說，這是對台灣外交打了一劑強心針。

不過，林靜儀也說，不是美國支持台灣就能重獲世衛觀察員地位，台灣也要有足夠的國際觀點、參與國際組織的責任感，國人應該支持政府，政府在相關預算與經費的編列上，應該有國際觀點的思考與準備。

美眾院議員約霍提案、新任眾院外交委員會主席恩格爾連署的支持台灣重返世衛組織法案，台灣時間今天凌晨在眾院無異議通過。法案要求美國國務卿研議策略，協助台灣重獲世衛觀察員地位。這項法案去年也曾在聯邦眾議院表決通過，但因為參議院議程緊湊，未能排入參院法案表決議程。

這項法案22日在美國眾議院院會無異議通過後，仍將送交參議院表決。

民進黨立法院黨團幹事長李俊俋說，台美關係最近，有很大的進步與發展，這與美國對中國的態度有關，也是台灣在民主和平上的堅持獲得各國肯定，世界各國也希望台灣在防疫上扮演更大的角色。

曾在2017年以國際女醫師協會會員身分參與WHA、2018年隨立法院視導團前往瑞士參訪WHA會場的民進黨立委林靜儀說，聽到消息十分振奮，首先要肯定過去幾年來駐美及其他駐外外交官員努力的成果。

她說，重返世衛組織當然不可能美國給、台灣就會進，美國也只是世界衛生組織的會員國之一而已，但有一定的地位，這次等於在外交上給台灣打了一劑強心針，未來理念相同的國家，會陸續表態支持台灣。

2018年隨立法院視導團前往瑞士參訪WHA會場、醫師出身的國民黨立法院黨團副書記長陳宜民說，美國眾議院過去這幾年都有相關決議，因為這跟人道醫療有關，不會有人反對。他說，當然希望美國參議院這次也能夠支持。

他表示，雖然外交盟友很重要，但是台灣自己的努力也很重要，畢竟「天助自助者」，尤其台灣在全民健保、大數據管理等都是強項，呼籲衛福部應該編列預算，到日內瓦參加會議，提出相關會議申請，展現台灣在醫療與公共衛生管理的實力，並且讓會員國認為台灣在醫療與公衛上的表現是權威的，以及台灣加入對世衛組織是很重要的。

時代力量立法院黨團總召徐永明說，現在不只是美國，連歐洲各國都支持台灣，今年可能是台灣回到WHA最好的機會，台灣找到新的途徑重回世衛組織，而且可以用「台灣」的名義。

他說，立法院開議希望能夠透過協商，提出立法院的共同決議，呼籲各國支持以台灣名義重回世衛組織。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，「正面看待此事」，希望對岸勿阻撓。他說，防疫無國界，現在是世界地球村的時代，任何疫情的發生都可能出現跨境傳染，台灣做為世界地球村的一員，有責任也有能力做出貢獻。（編輯：王永志）1080123