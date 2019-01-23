美眾院挺重返世衛 外交部：台灣不可或缺

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）美國聯邦眾議院通過法案，要求美國國務卿擬定策略協助台灣重獲世衛觀察員身份。外交部今天對此表示感謝，並強調台灣在對抗傳染病與確保全球公共衛生等領域的重要性不可或缺。

由美國眾議員約霍（Ted Yoho）提案、支持台灣重返世界衛生組織（WHO）的法案，22日在眾院無異議通過；法案要求美國國務卿研議策略，協助台灣重獲世衛觀察員地位。外交部對此表達歡迎與感謝。

外交部表示，這項法案由麥考爾（Michael McCaul）、恩格爾（Eliot Engel）、夏波（Steve Chabot）與費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）等眾議員共同連署，展現美國國會不分黨派對台灣的堅定支持。

外交部說，台灣公衛醫療的成果及參與國際醫療活動的努力在國際社會有目共睹，台灣在對抗傳染病及確保全球公共衛生等領域做出貢獻，「重要性不可或缺」。政府將持續扮演國際社會防疫與維護公衛的重要夥伴，並積極爭取WHO邀請台灣以觀察員身分，重返今年第72屆世界衛生大會（WHA）。

今年WHA將於5月20日至28日在瑞士日內瓦召開。WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。

從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA。但因中共打壓，2017、2018連續2年，台灣未能獲邀請參與WHA。（編輯：楊凱翔）1080123