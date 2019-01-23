這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
洋基終結者李維拉全票通過進名人堂 史上第一人
運動

洋基終結者李維拉全票通過進名人堂 史上第一人

奧斯卡獎提名揭曉 羅馬真寵各獲10項提名最風光
娛樂

奧斯卡獎提名揭曉 羅馬真寵各獲10項提名最風光

C羅逃稅被罰6.7億元 躲過牢獄之災
運動

C羅逃稅被罰6.7億元 躲過牢獄之災

懷基因編輯胎兒第2例 中國婦女身孕10餘週
生活

懷基因編輯胎兒第2例 中國婦女身孕10餘週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
作家林清玄去世享壽65歲 菩提系列享譽文壇
訊息平台
首頁 / 政治

美眾院挺重返世衛 外交部：台灣不可或缺

最新更新：2019/01/23 11:19

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）美國聯邦眾議院通過法案，要求美國國務卿擬定策略協助台灣重獲世衛觀察員身份。外交部今天對此表示感謝，並強調台灣在對抗傳染病與確保全球公共衛生等領域的重要性不可或缺。

由美國眾議員約霍（Ted Yoho）提案、支持台灣重返世界衛生組織（WHO）的法案，22日在眾院無異議通過；法案要求美國國務卿研議策略，協助台灣重獲世衛觀察員地位。外交部對此表達歡迎與感謝。

外交部表示，這項法案由麥考爾（Michael McCaul）、恩格爾（Eliot Engel）、夏波（Steve Chabot）與費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）等眾議員共同連署，展現美國國會不分黨派對台灣的堅定支持。

外交部說，台灣公衛醫療的成果及參與國際醫療活動的努力在國際社會有目共睹，台灣在對抗傳染病及確保全球公共衛生等領域做出貢獻，「重要性不可或缺」。政府將持續扮演國際社會防疫與維護公衛的重要夥伴，並積極爭取WHO邀請台灣以觀察員身分，重返今年第72屆世界衛生大會（WHA）。

今年WHA將於5月20日至28日在瑞士日內瓦召開。WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。

從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA。但因中共打壓，2017、2018連續2年，台灣未能獲邀請參與WHA。（編輯：楊凱翔）1080123

地機族