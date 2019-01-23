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美眾院挺台重返世衛
美國眾議院22日無異議通過支持台灣重返世衛組織法案，要求國務卿研議策略，協助台灣重獲世衛觀察員地位。總統府回應表達感謝，並強調台灣將持續與美方緊密合作，發展更堅實夥伴關係。
新聞專題
美眾院挺台重返世衛3/7

美眾院挺台重返世衛 蘇嘉全：國會外交向前行

最新更新：2019/01/23 20:26
立法院長蘇嘉全（左）臉書貼上去年至美國國會拜會聯邦眾議院議長萊恩（右）時的合影。（圖取自www.facebook.com/speakersujiachyuan）
立法院長蘇嘉全（左）臉書貼上去年至美國國會拜會聯邦眾議院議長萊恩（右）時的合影。（圖取自www.facebook.com/speakersujiachyuan）

（中央社記者范正祥台北23日電）美國眾議院今天無異議通過支持台灣重返世衛組織法案。對此，立法院長蘇嘉全臉書貼文表達感謝，他表示，「國會外交大力向前行」。

世界衛生組織（WHO）執委會將於1月24日至2月1日在瑞士日內瓦舉行。就在開會前2天，美國眾議院1月22日無異議通過有關支持台灣重返世衛組織法案。法案要求美國國務卿研議策略，協助台灣重獲世衛觀察員地位。

蘇嘉全今天透過臉書（facebook）發文，感謝美國眾議院無異議通過支持台灣重返世衛組織（WHO）法案。

蘇嘉全表示，「國會外交大力向前行」。他指出，去年至美國國會拜會聯邦眾議院議長萊恩（Speaker Paul Ryan），除了感謝美國國會長期對台美關係的支持，也討論台灣與美國未來的合作，一起致力於維持台海和平穩定。在臉書貼文中，蘇嘉全也放上他去年拜會萊恩，晤談時的照片。（編輯：黃國倫）1080123

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