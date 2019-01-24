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鄭文燦：兩岸關係不能一刀兩斷也難一拍即合

最新更新：2019/01/24 12:29

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園巿長鄭文燦今天表示，兩岸交流出發點要一致，也不要賦予太多政治前提，希望未來能有更多交流、善意與互動。他說，兩岸關係很密切也有差異，不能一刀兩斷也很難一拍即合。

大陸委員會主委陳明通昨天南下拜會高雄市長韓國瑜。並表示到高雄是尋求地方對中央兩岸政策的戰略支持，希望雙方能共同捍衛台灣整體利益。

對此，鄭文燦在結束揮毫迎新春活動受訪表示，陸委會在新科直轄市長上任後，都會例行安排拜訪，自己認為，兩岸城市交流不至於把中華民國的招牌拆掉、放棄身分證，或丟掉新台幣，大家的出發點要一致，陸委會也很清楚表明樂見兩岸交流，希望交流的同時不要賦予太多政治前提。

鄭文燦說，台灣的城市首長不管藍綠心態都是開放的，設置路障跟交流前提的是對岸，台灣要去交流，如何做客，以及做客之道會自行拿捏，對方的待客之道，也不能要求要有像「九二共識」或「兩岸一家親」當作通關密語，這不是好的待客之道。

鄭文燦指出，兩岸之間很密切也有差異，不能一刀兩斷也很難一拍即合，若陳明通來訪桃園，自己也會跟他清楚表達看法，但還是希望有更多交流、善意與互動，讓兩岸能夠朝向制度性的協商、建立長期的穩定架構，這對兩岸的人民都好。‭（編輯：方沛清）10801‬24

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