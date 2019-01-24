與陸配提前過春節 蔡總統：海基會是各位的娘家

（中央社記者葉素萍台北24日電）總統蔡英文今天出席海基會關懷陸配親子春節活動，她提到，政府的目標是讓各位姊妹在台灣也有「家」的感覺，大家在對岸有娘家，來到台灣，「海基會就是各位的娘家」。

年節將近，蔡總統今天午間前往海基會出席關懷陸配親子春節活動，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。海基會董事長張小月及陸委會主任委員陳明通都出席。

蔡總統致詞表示，過年是一年中最溫暖、最熱鬧的節日，也是全家人團圓的時刻，因此今天她特地前來與新住民姊妹們一起相聚，共進午餐，提前歡度春節。

蔡總統指出，不只新年團聚特別有意義，今天活動地點也很有紀念意義，叫做「公亮廳」，這是已故海峽交流基金會董事長辜振甫字號。辜老是一位非常提攜後輩的先進，她曾與辜老共事過一段期間，當時她負責兩岸事務，受到辜老很多照顧與協助。今天能以總統身分前來海基會「公亮廳」，別具意義。

蔡總統認為，兩岸關係最重要的就是民間交流，而海基會也扮演了最重要的責任。在場每一位新住民姊妹也都是兩岸民間交流的主角。新住民姐妹的權益，當然是政府優先要關注的事。

總統進一步說明，這幾年來，無論是法令修改或政策推動，還是在工作權益或親屬來台探親的議題，政府都做了一些具體的改進。

蔡總統強調，政府的目標就是讓各位姊妹在台灣也有「家」的感覺。大家在對岸有娘家，來到台灣，「海基會就是各位的娘家」。她也請大家有問題一定要反映，政府會全力來協助、來解決。

蔡總統提到，王艷女士的拼布手藝很好，上次見面時曾送她親手做的「雲林快樂豬」圍裙。趙二娟女士及廖清平女士也透過團體方式，給予需要關懷的新住民姊妹非常大的幫助。此外，龐炎女士與李雪女士都跟先生一起開餐廳，也是夫妻共同創業，相當好的典範。

蔡總統再次感謝陸配姊妹來到台灣，在這裡落地生根，在許多產業、家庭中都扮演最重要的角色，也讓台灣社會越來越豐富，越來越多元。（編輯：楊玫寧）1080124