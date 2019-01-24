蘇嘉全：感謝友邦堅定支持台灣面對中國挑戰

（中央社記者陳俊華台北24日電）立法院長蘇嘉全今天接見史瓦帝尼王國等4友邦駐聯合國使節時表示，感謝友邦即使面臨中國的壓力、仍長期在聯合國為台灣發聲，台灣人民會謹記在心。

蘇嘉全今天在民進黨立委陳曼麗、尤美女，及立法院秘書長林志嘉、外交部駐紐約辦事處處長徐儷文陪同下，會見史瓦帝尼王國駐聯合國常任代表馬蘇庫．莫路西夫婦、吉里巴斯駐聯合國副常任代表塔瓦帝．涂卡布、馬紹爾群島共和國駐聯合國副常任代表芭柯瑪娜瑟．黛博拉、吐瓦魯駐聯合國副常任代表戴法碩等人。

蘇嘉全首先表示，非常感謝4個友邦駐聯合國常任代表及副代表長期在聯合國為台灣發聲，支持台灣加入聯合國或聯合國相關組織以及參與相關活動，他代表立法院表達敬意與謝意。

蘇嘉全說，中國打壓台灣的國際空間，限縮台灣貢獻世界的機會，例如世界衛生大會（WHA），雖然疾病的傳染不分國界，但因為中國打壓，台灣依然沒辦法參與，令人遺憾。

蘇嘉全表示，各友邦都面臨中國很大的壓力，被要求處理與台灣的關係，但仍都非常堅定維持立場且勇於面對中國的挑戰，這讓台灣人民謹記在心。

馬蘇庫．莫路西表示，非常理解台灣當前的處境，在聯合國大會上也經常呼籲國際社會讓台灣能與世界其他國家一樣參與聯合國，並讓台灣充分參與所有國際組織，包含世界衛生大會及國際民航組織（ICAO）等。

塔瓦帝．涂卡布表示，此行已深入瞭解台灣，未來也將持續支持台灣參與國際社會；戴法碩更說，自己曾在台灣唸過5年書，這裡是他第2個家，來台灣前就知道「患難見真情」這句俗諺，未來吐瓦魯將會持續支持台灣，為台灣發聲。（編輯：李信寬）1080124