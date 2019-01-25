馬英九：我被丟鞋為何沒人幫我伸冤

文化部長鄭麗君日前遭人掌摑。前總統馬英九（右）25日接受廣播媒體專訪，向主持人主動提到，「掌摑事件大家都認為不對，也都沒有爭議，但我被丟鞋，為什麼沒人幫我申冤，對事情不要有雙重標準。」中央社記者王承中攝 108年1月25日

（中央社記者王承中台北25日電）前總統馬英九今天針對文化部長鄭麗君遭人掌摑表示，掌摑事件大家都認為不對，也都沒有爭議，但他被丟鞋，為什麼沒人幫他伸冤，對事情不要有雙重標準。

鄭麗君22日出席關懷演藝人員春節聯歡餐會，遭資深藝人鄭惠中掌摑，馬英九23日表示，在公共場所使用暴力，都是應該譴責，但是文化部也應該檢討，轉型正義政策，是不是能夠得到民眾的支持。

馬英九今天接受廣播媒體專訪，向主持人主動提到，「掌摑事件大家都認為不對，也都沒有爭議，但我被丟鞋，為什麼沒人幫我伸冤，對事情不要有雙重標準。」

對於中正紀念堂的存廢或是轉型，馬英九在接受訪問時表示，他認為蔣介石對台灣的功大於過，有個紀念堂不為過。若大家覺得應該要功過並陳，可以就在中正紀念堂現有的展覽館中放入受批評的項目，能有平衡的看法。

馬英九說，大陸對毛澤東的看法也都不一致。蔣介石對於二二八事件、白色恐怖要負責，但若是沒有蔣介石建設台灣、保衛台灣，台灣早就沒了。過去他處理類似事件時的原則，就是「面對歷史，就事論事、是非分明；面對家屬，將心比心、療傷止痛」。（編輯：楊玫寧）1080125