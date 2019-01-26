轉成服務型政黨 卓榮泰送暖弱勢家庭

（中央社記者葉素萍台北26日電）民主進步黨主席卓榮泰今天出席台中市關懷貧困寒冬送暖活動，他提到，希望政黨除了平常的工作以外，也能轉化成服務型的政黨，更加親近基層，瞭解鄉親的需要。

民進黨發布新聞稿指出，卓榮泰應國策顧問李茂盛邀請，由黨副秘書長郭昆文、立委候選人王義川、市議員曾朝榮等地方黨公職陪同出席台中市關懷貧困寒冬送暖活動。

卓榮泰與李茂盛共同抽出新台幣5000元紅包，並贈送白米，祝福大家過好年。卓榮泰表示，非常榮幸也感謝歲末時候，集結這麼多社會愛心，提供相當多的物資給鄉親，在寒冷的冬天有一股溫暖的力量。

卓榮泰說，自從接任黨主席，他就希望，政黨除了平常的工作以外，也能轉化成服務型的政黨，更加親近基層，瞭解鄉親的需要，甚至可以累積社會的力量，擴散給需要的鄉親，提供服務的管道和力量，才是未來在台灣所需要的政黨，他會用這種信念，將未來民主進步黨的改組走向這個方向。

他接著說，在這過程當中，只單靠一個政黨的力量不夠，一定需要像在座很多的社團、國策顧問以及最重要地方的里長，里長最清楚里民需要什麼幫助，社區需要什麼樣的服務，村里需要什麼樣的發展，所以跟里長結合，才是最正確的方法。

卓榮泰指出，他能將這樣的經驗模式，分享給民進黨全國各地方黨部，以這種方式跟地方結合，將力量擴散給地方，這是很好的方式，也是關懷地方一個好的開始。（編輯：張均懋）1080126