這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
一記耳光救了她一命 納粹生還者憶集中營血淚史
文化

一記耳光救了她一命 納粹生還者憶集中營血淚史

林清玄告別式 圓神董事長：推動佛教文藝復興第一人
文化

林清玄告別式 圓神董事長：推動佛教文藝復興第一人

大坂直美澳網封后 日本人讚她魅力十足
運動

大坂直美澳網封后 日本人讚她魅力十足

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看
生活

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

感謝友邦仗義執言　外交部籲世衛邀台參與WHA

最新更新：2019/01/27 17:54

（中央社記者游凱翔台北27日電）海地、巴拉圭、史瓦帝尼等3個友邦在世衛組織執委會中替台灣仗義執言，外交部今天對此表示誠摯感謝，並呼籲世衛組織基於醫療專業考量，邀台灣以觀察員身分出席5月世衛大會。

外交部下午發布新聞稿表示，針對海地、巴拉圭、史瓦帝尼等3個友邦26日在世界衛生組織（WHO）第144屆執委會中替台灣仗義執言，外交部表示誠摯感謝。

外交部指出，台灣2300萬人民的健康福祉不容忽視，全球防疫合作也不能有任何漏洞，台灣參與WHO的訴求極具正當性、急迫性，呼籲國際社會繼續力促WHO基於醫衛專業考量，邀請台灣以觀察員身分出席5月的世界衛生大會（WHA）。

外交部表示，海地駐團代表會中大力為台灣執言，表示世界上任何國家，任何一方都不應該被排除在外，以避免全球健康系統發生任何失靈。因此，他們關切台灣人民的情形，認為台灣沒有管道參與WHO的會議、機制及活動，至為可惜。

外交部說，海地駐團代表也提及，依據聯合國永續發展目標（SDGs）不應將任何人排除在外的承諾，還有考量台灣推行普及化健康照護的經驗及對全球健康的貢獻，海地呼籲台灣能重獲在WHO中的觀察員身分，並持續對世衛組織各項活動提供專業、務實及具建設性的貢獻。（編輯：謝佳珍）1080127

地機族