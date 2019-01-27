感謝友邦仗義執言　外交部籲世衛邀台參與WHA

（中央社記者游凱翔台北27日電）海地、巴拉圭、史瓦帝尼等3個友邦在世衛組織執委會中替台灣仗義執言，外交部今天對此表示誠摯感謝，並呼籲世衛組織基於醫療專業考量，邀台灣以觀察員身分出席5月世衛大會。

外交部下午發布新聞稿表示，針對海地、巴拉圭、史瓦帝尼等3個友邦26日在世界衛生組織（WHO）第144屆執委會中替台灣仗義執言，外交部表示誠摯感謝。

外交部指出，台灣2300萬人民的健康福祉不容忽視，全球防疫合作也不能有任何漏洞，台灣參與WHO的訴求極具正當性、急迫性，呼籲國際社會繼續力促WHO基於醫衛專業考量，邀請台灣以觀察員身分出席5月的世界衛生大會（WHA）。

外交部表示，海地駐團代表會中大力為台灣執言，表示世界上任何國家，任何一方都不應該被排除在外，以避免全球健康系統發生任何失靈。因此，他們關切台灣人民的情形，認為台灣沒有管道參與WHO的會議、機制及活動，至為可惜。

外交部說，海地駐團代表也提及，依據聯合國永續發展目標（SDGs）不應將任何人排除在外的承諾，還有考量台灣推行普及化健康照護的經驗及對全球健康的貢獻，海地呼籲台灣能重獲在WHO中的觀察員身分，並持續對世衛組織各項活動提供專業、務實及具建設性的貢獻。（編輯：謝佳珍）1080127