朱立倫：期待對岸正視中華民國存在事實

（中央社記者王鴻國新北27日電）有意參選2020總統的前新北市長朱立倫今天針對藍營智庫呼籲兩岸簽署和平協議表示，這已是國民黨綱中重要願景；他期待對岸正視中華民國存在的事實，對推動兩岸和平有正面幫助。

朱立倫今天到中和參拜廣濟宮等廟宇並發春節紅包獲歡迎，有媒體詢及朱立倫的岳父、二十一世紀基金會董事長高育仁日前拋出兩岸簽署和平協議等主張。

朱立倫表示，智庫有非常多討論，已經推動幾十年了，不需要特別把某一智庫推動者特別點出，想要造成政治上爭議。

朱立倫表示，國內有非常多智庫，包括二十一世紀基金會，都長期在推動兩岸和平工作；國民黨綱中，連胡五大願景之一，就有希望促進正式終止兩岸敵對狀態，達成和平協議，這最重要的目標就是保障台灣和平。

朱立倫說，希望兩岸有共同史觀是很重要的事，不要去中化，不要忘記共同歷史，期待對岸也能正視認真面對中華民國存在的事實。

朱立倫表示，中華民國從西元1949年後還是繼續存在，1949年前不但存在，還是世界四強之一，今天中華民國還是在台灣，兩岸應認真面對共同史觀，這對推動兩岸和平及合作有很正面幫助。（編輯：李錫璋）1080127