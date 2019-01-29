繼海地等友邦後 美日尼加拉瓜續挺台參與WHO

（中央社記者侯姿瑩台北29日電）繼海地、巴拉圭、史瓦帝尼等友邦在WHO執委會發言挺台後，美國、日本、尼加拉瓜等國28日也在執委會發言，肯定台灣在國際醫衛、防疫合作的貢獻；台灣參與WHO對各方有益。

世界衛生組織（WHO）執委會於1月24日至2月1日在瑞士日內瓦舉行。外交部發布新聞參考資料表示，繼海地、巴拉圭、史瓦帝尼26日在執委會為台發言後，瓜地馬拉、尼加拉瓜、美國、日本、索羅門群島等5國也在28日的執委會會議中，肯定台灣在國際醫衛、防疫合作的貢獻，並籲請國際社會注意台灣人民被不當排除在WHO體系外的問題。

外交部表示，對於友邦與理念相近國家「不懼政治壓力，展現道德勇氣」，接連在執委會會議中為台執言，呼籲WHO秉持醫衛專業行事，中華民國外交部表示感謝。同時，政府也將續秉持「專業、務實、有貢獻」的原則，積極推動參與WHO，以期早日重返世界衛生大會（WHA）。

美國代表於會中表示，在WHO領導全球因應緊急衛生災害之際，包括目前正在剛果發生的伊波拉疫情，得以納入所有具意願各方的技術專業、財政資源至為關鍵。因此，美國樂見去年台灣表達願意提供一百萬美元捐款用於因應伊波拉疫情，但對於WHO至今未能取得接受此一捐款的方法「感到失望」。他也說，台灣參與WHO相關技術工作，對各方均屬有益。

日本與會代表則表示，傳染性疾病跨境傳播的風險已隨全球化而提高，「我們不應遺漏特定區域，而造成（防疫）地圖之空白」。

太平洋友邦索羅門群島與會代表發言時表示，提醒執委會成員注意台灣數以百萬計人民在遇有疾病爆發時的脆弱性，而疫情爆發的威脅也將影響其他國家的人民。他呼籲，WHO邀請台灣有意義參與所有WHO相關會議與計畫，以分享其在全球衛生緊急應變與人道協助的技術與專業。

根據外交部提供中譯文，中美洲友邦尼加拉瓜與會代表指出，台灣的缺席等同2300多萬人民的缺席。有鑑於傳染病的跨境傳播，若有一個地區在全球衛生網絡中缺席，便是全球醫衛上的風險漏洞。

外交部表示，另一中美洲友邦瓜地馬拉與會代表發言時說，感謝台灣政府在擴大產婦健康照護、藥品普及等領域與瓜地馬拉的密切合作，使瓜國得以加速實現強化醫療系統、監測急難應變機制，以及因應傳染病與非傳染病策略等目標。

從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA。但因中共打壓，2017、2018連續2年，台灣未能獲邀請參與WHA。（編輯：王永志）1080129