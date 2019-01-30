春節外島疏運 國軍C-130運輸機待命支援

（中央社記者游凱翔台北30日電）春節連假將近，國防部今天表示，循例將配合交通疏運申請期程，規劃C-130運輸機在不影響戰備演訓任務前提下，2月1日至11日在屏東機場，協助金門、馬祖、澎湖地區疏運。

國防部上午針對「外離島軍民運輸作業規劃」及「國軍醫院春節假期服務狀況」召開記者會。

國防部後勤參謀次長室後勤管理處長耿廣義少將表示，軍人疏運部分，規劃1月31日起至3月1日止，採C-130運輸機及民航機訂位（離峰），針對金、馬、澎實施分批、分散運輸；也規劃海運，針對馬祖、東引及烏坵疏運。

一般民眾疏運部分，循春節疏運往例，配合交通疏運申請期程，C-130運輸機於2月1日至11日在屏東機場待命，在不影響戰備演訓任務前提下，協助金門、馬祖、澎湖地區疏運，票價為新台幣1000元，每架C-130可載運70名民眾。

另外，國軍也以軍租民輪（合富輪、金門快輪、台馬之星）方式，在1月16日至2月16日間，協助馬祖、東引及烏坵地區民眾疏運。

針對國軍醫院春節假期服務狀況，國防部軍醫局醫務計畫處副處長夏中慶上校表示，春節期間3大急診疾病分別為急性上呼吸道感染（13.27%）、急性腸胃炎（10.88%）及發燒（9.8%）。

夏中慶指出，為提供國人及官兵、眷屬醫療服務，春節期間，各醫院維持正常急診、住院服務；至於各院門診開設情況，已公告於國防部軍醫局、國軍醫院網頁（https://goo.gl/V5dWmK）查詢。（編輯：趙蔚蘭）1080130