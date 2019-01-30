因應2020新局勢 羅文嘉：盼9或10月提新決議文

（中央社記者葉素萍台北30日電）民進黨秘書長羅文嘉說，因應2020年新局勢，黨主席和中常委都認為，要有全新面貌，樂見依照新局勢，提出新的決議文，與社會對話溝通；他說，若順利，盼配合全代會在9月、10月提出。

民進黨主席卓榮泰昨天接受中央社專訪說，明年初的選舉，民進黨要引導走向、創造議題；黨內過去有台灣前途決議文等，「現在不排除有一個新時代的東西出現」，是不是決議文還有待討論，但至少會推出共同政見或訴求。

民進黨今天召開中常會，黨發言人林琮盛會後轉述，卓榮泰在中常會說明指出，構想來自之前提出政策路線大辯論以及桃園市長鄭文燦提出的執政興革會議。

卓榮泰認為，今年的選舉當中，民進黨要有大戰略。這個大戰略也可以說是共同的主張、共同的訴求、共同的政見，這3個東西如何形成，形式上可以討論。

卓榮泰指出，過去民進黨在重要的選舉年當中，有形成幾次的決議文，包括台灣前途決議文、正常國家決議文、以及族群多元國家一體決議文等，都為民進黨選戰過程立下與社會對話的必要內容。

卓榮泰說，今年6月立法委員提名完成之後，民進黨會進行和社會的大對話，但什麼時間、方式，做成什麼樣的結論，都必須要向常會提出一個很具體的說明與議案，再來進行。這個結論，無論是什麼形式，會是民進黨今年度下半年選舉中，重要的行動準則。

另外，羅文嘉會後進一步表示，為因應2020年新的局勢，今天常會中，黨主席與常委認為，民進黨應該要有全新的面貌，與社會進行對話溝通，也樂見在未來，除了過去的決議文之外，依照新的局勢，有一個新的決議文，跟社會做正式的對話溝通。

羅文嘉說，民進黨希望有個決議文，因應新的局勢，議題不限，時間也不限，「所有內容都可以討論，重點是要有共識」。

至於提出的時間，羅文嘉表示，如果順利的話，「看能否在9月、10月的時間」，這還要作業，最重要的是，民進黨要與社會更多的對話；如果能夠把共識建立起來，以一個決議文的形式，讓大家知道這是民主進步黨因應2020年，對一些問題的看法，這樣更負責任、更清楚，也更完整。

媒體追問，決議文的內容是否針對兩岸部分；羅文嘉說，「不限於任何議題」。

至於時間點為什麼抓在9月、10月，羅文嘉說，往年全代會，大部分在928黨慶前後，所以按這個時間抓。（編輯：李信寬）1080130