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保障打火兄弟 消防照護基金募得3000萬

最新更新：2019/01/30 17:55

（中央社記者王承中台北30日電）內政部長徐國勇今天探視因公受傷失能的消防及義消人員，致送消防人員醫療照護公益信託基金提供的安置就養補助費用。徐國勇說，目前基金初步已募得新台幣3000萬元，政府將持續照護消防弟兄。

內政部日前宣布成立消防人員醫療照護公益信託基金（簡稱消防照護基金）。內政部今天表示，徐國勇與消防署長陳文龍今天前往探視因公受傷失能的消防及義消人員，致送基金提供的安置就養補助費用。

徐國勇表示，成立基金目的在強化對於消防人員的照護，目前初步已募得3000萬元，感謝各界善心人士的贊助，政府將持續結合民間力量，支持與照護消防弟兄，讓執勤及救災更有保障。

內政部表示，徐國勇探視的桃園市政府消防局歐姓前隊員，及新北市政府消防局義消李姓前分隊長，2人皆因執行職務中受傷失能退休退隊，目前均於家中療養，並由家人照顧，負擔極為沉重，未來將透過消防照護基金，幫助同仁能受到更好的照顧，並紓解突發事件造成的經濟壓力。

內政部指出，依現行制度，消防人員需在執行勤務中遭受暴力或意外危害致全失能或半失能，才能由政府補助醫療的開支；另外與消防共同執行勤務相關人員（如義消），如果因公受傷失能，也欠缺較完善的照護。

內政部表示，成立消防照護基金後，不論消防人員或協勤相關人員，因公受傷住院或需長期連續門診的花費，都可以向消防照護基金申請補助，因公失能每月最高補助可達1萬5000元。

內政部指出，因為消防人員工作性質危險，自費參加意外保險的保費偏高，消防照護基金除補助消防人員醫療照護、安置就養及因公死亡即時慰問外，未來也將補助消防人員自費意外保險的部分保費，希望能將每一筆來自社會各界的善心捐助，發揮最大的效益，讓所有消防弟兄都能無後顧之憂。（編輯：黃國倫）1080130

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