慶祝台美關係40年 AIT科學月活動起跑

（中央社記者侯姿瑩台北30日電）台灣關係法立法將滿40年，為慶祝台美關係40年來的進展，美國在台協會（AIT）將2月定為「科學月」（Science Month），規劃推出展覽等一系列活動，凸顯美台在科學領域的合作。

被視為台美關係基石的台灣關係法在美國國會通過後，由時任美國總統卡特（Jimmy Carter）於1979年4月10日簽署。在台灣關係法將滿40週年之際，AIT處長酈英傑（Brent Christensen）日前接受中央社專訪時表示，今年規劃舉辦一系列慶祝活動，凸顯美台關係40年來的發展與成果。

AIT每個月將推出不同主題的活動，包括科學、科技、教育、貿易、投資等。1月原定主題是藝術與文化，但有若干活動受到美國聯邦政府暫停運作而延後舉行；2月設定的主題則是科學。

根據AIT規劃，科學月的活動包括AIT與科技部、國家太空中心、中研院、國家中山科學研究院、台北市政府合作，將於台北市立天文科學教育館舉辦展覽，展示美國和台灣在太空、天文領域的合作。

另外，AIT表示，美國喬治亞大學工程學院副教授詹姆貝克（Jenna Jambeck）將於2月19日至22日訪台；訪台期間將拜會台灣官員與學者，討論環保議題。詹姆貝克以關於海洋塑膠垃圾的研究在國際間聞名。

同時，AIT也將贊助曾獲奧斯卡提名的「關鍵少數」電影放映會，邀請台灣的高中生參加。這部電影講述美國非裔女性克服種族與性別上的阻礙，為美國太空發展作出貢獻的故事。

此外，「AIT@40 --1979年後美台關係展」嘉義場預計於2月19日在檜意森活村開幕。這項展覽先前已在台北、高雄展出，後續也規劃到其他縣市巡迴展出。（編輯：張均懋）1080130