總統大選逼近 國民黨天王春節祈福衝人氣

（中央社記者王承中、劉冠廷台北1日電）國民黨內可能爭取參選總統的天王，搶在春節期間祈福衝人氣。前立法院長王金平要發放平安糖、國民黨主席吳敦義到28間宮廟祈福，前新北市長朱立倫則發放限量紅包袋。

中選會昨天決議第15任總統副總統選舉與第10屆立法委員選舉同日舉行投票。中選會代理主委陳朝建表示，原則上投票日會在1月。也代表距離2020總統大選，只剩1年左右的時間，也讓中國國民黨內有意或可能爭取提名參選總統的四大天王，在春節的動向備受注目。

可能將在元宵節後宣布是否參選總統的王金平今天表示，由於一整年都在外奔波，因此過年主要就是陪陪家人，過一個寧靜、溫暖的家庭生活；而春節期間，會到寺廟發「拾來運轉」紅包。

根據王金平辦公室下午發布的農曆春節假期王金平相關行程，包括5日到屏東縣的鵝鑾鼻保安宮參拜，並發放平安糖；8日至高雄市的鳳山開漳聖王廟、9日到台中市的大甲鎮瀾宮參拜與發紅包；10日北上，到關渡宮、天元宮、指南宮等地參拜與發紅包，此外，他當天晚間也將出席南一中傑出校友聯誼餐會。

吳敦義則表示，他過年通常也沒有太多休閒活動，到廟裡拜拜比較多，或是去拜訪長輩或過去很關照、幫忙的人。他每次選舉一路上有很多好友幫忙，利用過年時間去拜拜，順道拜訪鄰近好友，故鄉南投一定要去，高雄也一定要，而台北則是他從政的地方，也一定會去。

根據國民黨文傳會下午發布的農曆春節假期吳敦義相關行程，從4日除夕夜到法鼓山撞鐘祈福開始，到8日初四，吳敦義5天內總共要到28間廟宇祈福，地區涵蓋雙北、基隆、南投、彰化以及高雄，號稱是鐵人的祈福之旅。

5日大年初一，吳敦義將前往台北市的龍山寺、松山慈祐宮、新北市的先嗇宮等雙北市的宮廟祈福，6日則北上到基隆的大佛禪院、奠基宮祈福，而7日則回到故鄉南投，參拜草屯新興宮、草屯雷藏寺等，下午再到彰化鹿港品嚐小吃，並到鹿港鎮龍山寺等地祈福；8日則南下高雄，前往高雄關帝廟、玉皇宮等宮廟祈福。這才完成今年春節假期的祈福行程。

另外，已經宣布投入總統選舉的朱立倫也沒閒著，農曆春節假期的行程從2日便展開，將前往各地宮廟祈福，並發放限量的紅包袋。朱立倫2日將到桃園龍潭龍元宮、新竹關西太和宮以及新竹關帝廟祈福，並發放紅包袋，隨後拜訪知名的海瑞摃丸總店。

根據朱立倫辦公室發布的相關行程，朱立倫3日將走訪桃園平鎮的忠貞市場，以及慈護宮祈福發紅包袋，5日大年初一，將回到新北市的竹林山觀音寺祈福發紅包袋。朱立倫幕僚表示，朱立倫預計初二會陪太太回娘家，後續的行程還會有所變動，因此日後會再公布。

目前朱立倫、吳敦義、王金平都已公布農曆春節假期的相關行程，只剩前總統馬英九尚未公布，據馬辦幕僚指出，預計明天將會公布。（編輯：林興盟）1080201