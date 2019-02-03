台美3月舉辦印太公民社會對話 促進宗教自由

（中央社記者王承中台北3日電）外交部今天表示，印太區域宗教信仰豐富多元，台美為共同促進區域內的宗教自由及人權、民主等價值，將於3月委託台灣民主基金會舉辦「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」。

由美國發起的全球宗教自由部長級會議在去年7月落幕，外交部北美司司長姚金祥在上月指出，駐美代表高碩泰當時在參加會議時，有跟美方討論到是否在台灣舉辦的事宜，希望在今年上半年舉辦。

外交部今天發布新聞稿表示，印太區域宗教信仰豐富多元，台美為共同促進區域內的宗教自由及人權、民主等價值，將合作舉辦區域性宗教自由公民社會對話，外交部將委託「台灣民主基金會」於3月間主辦該項對話，以增進區域內相關公民及社會團體的互動與交流。

外交部指出，美國務院曾於去年7月間舉辦第一屆「促進宗教自由部長級會議」（Ministerial to Advance Religious Freedom)，高碩泰曾偕國內主管宗教事務的內政部官員共同與會，與美國及其他與會國家官員及宗教團體代表交換意見。

外交部表示，美方在會後鼓勵各國舉辦區域性宗教自由公民社會對話。身為印太區域的重要夥伴，台灣樂願為區域內的宗教自由及民主發展貢獻心力，美國對於台灣作為第一個舉辦區域宗教自由公民社會對話的國家也深表肯定及感謝。（編輯：黃國倫）1080203