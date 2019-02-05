立委追劇 愛看法庭政治戲

（中央社記者陳俊華台北5日電）立委平常除了忙開會、跑選區，閒暇時「追劇」也不忘結合工作。曾擔任法官的民進黨立委周春米推薦描寫法庭的韓劇「漢摩拉比小姐」，時代力量立委徐永明有空時則會看「紙牌屋」等政治劇。

周春米說，「漢摩拉比小姐」描寫法院生態、法官體系、官僚文化，編劇、原著小說作者文宥碩是南韓的在職法官，法律界的朋友看完都心有戚戚焉，去年律師公會還曾邀請文宥碩來台舉辦座談會，對談司法改革。

她說，這部戲讓民眾更了解法院、法官，「法官不可能完美，判決可能出現問題」，看這部戲就能更透明地知道法院在做什麼、法官在思考什麼，不會一味的只說是「恐龍法官」、判決不對。

時代力量立委徐永明有空時會使用影音串流平台Netflix（網飛）看一些政治劇，像是「紙牌屋」，還有英國的影集「王冠」（ The Crown）等。

民進黨立委呂孫綾的選區包括新北市三芝、石門、淡水、八里、泰山、林口，幅員遼闊，她說，平常跑行程時，花很多時間在車程上，就會在車上看新聞或是鄉土劇，像是「春花望露」、「幸福來了」與「大時代」等，一方面趁機學台語，另一方面與民眾交流時，也能增加話題。（編輯：蘇龍麒）1080205