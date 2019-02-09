民進黨擬推新決議文 綠委：待總統人選出爐再談

（中央社記者葉素萍台北9日電）外界關注，因應2020大選，民進黨是否提出新決議文。曾參與擬定1999年台灣前途決議文的民進黨立委郭正亮今天說，不反對黨提新的決議文，但應該等黨確定總統候選人後再談。

民進黨主席卓榮泰日前接受中央社專訪說，明年初的選舉，民進黨要引導走向、創造議題；黨內過去有台灣前途決議文等，「現在不排除有一個新時代的東西出現」，是不是決議文還有待討論，但至少會推出共同政見或訴求。

民進黨秘書長羅文嘉1月30日民進黨中常會後提到，因應2020年新局勢，黨主席和中常委都認為，要有全新面貌，樂見依照新局勢，提出新的決議文，與社會對話溝通；他說，若順利，盼配合全代會在9月、10月提出。

民進黨立委羅致政今天受訪指出，他對於新決議文是持開放態度，「沒有什麼東西不能碰」，要不要有新的決議文，「的確是可以認真思考」。

羅致政表示，民進黨歷次的決議文，每次處理的主題都不一樣，台灣政治、社會、兩岸情勢變化很快，「有一些新的、表達全黨立場、對於新的內外經濟政治局勢的變化，是有必要性」，但是，也不要急著下結論、貼標籤說「這是破壞兩岸關係」。

曾參與1999年擬定台灣前途決議文的郭正亮受訪指出，1999年陳水扁要參選總統，陳水扁成為總統候選人後，他的競選綱領希望與黨的立場一致，民進黨因此提出台灣前途決議文。

郭正亮說，1999年當時，民進黨只有台獨黨綱，完全沒有中華民國的概念，陳水扁要選總統，就必須處理這個問題，1999年提出新的決議文，確實有必要性；現在民進黨既有的決議文與總統蔡英文2016年競選綱領「還夠用」，決議文到底要加什麼新的內容，「顯然要與今年的形勢有點關係」。

他認為，今年最大可能的變局是美國與中國的關係，如果真的要有新的決議文，也要等民進黨確定總統候選人，再看總統候選人怎麼打選戰，現在有美中貿易戰的問題，美中關係複雜，「大家會跟著形勢來做判斷」。

郭正亮認為，目前沒有提出新決議文的急迫性，但他也不反對，如果美中的形勢，造成兩岸發生新的局面，「那時候就有必要寫一些什麼」。

民進黨1999年經黨代表大會表決通過的台灣前途決議文包括「台灣是一主權獨立國家，任何有關獨立現狀的更動，必須經由台灣全體住民以公民投票的方式決定。」等內容。（編輯：謝佳珍）1080209