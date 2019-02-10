總統初選納美式精神 國民黨最快13日開始研議

（中央社記者余祥台北10日電）國民黨總統初選機制未定，中常委日前提案引進美式初選精神，黨主席吳敦義裁示由智庫研議。黨務人士今天說，智庫原則上將在13日中常會提出研議小組名單，通過後才會開始研議。

針對黨內總統初選機制，國民黨主席吳敦義7日受訪時表示，提名總統人選的初選期程約落在今年5月、6月，按規矩則透過民調占7成、黨員投票占3成比例，選出代表國民黨的人選。

根據國民黨黨章規定，總統候選人是由占7成民調以及占3成的黨員投票選出，不過，表態參選總統的前新北市長朱立倫等人主張全民調，日前又有中常委在中常會中提案要納入美式初選精神，先舉辦分區辯論，再分區投票、民調，吳敦義裁示，由智庫邀集學者專家等組成小組，研議是否可行。

國民黨文傳會副主委唐德明表示，原則上國民黨智庫將在13日中常會上提出小組名單，經由中常會同意後，才會由這個小組開始研議美式初選機制是否可行。

唐德明指出，若研議結果可行，仍得經由1/2以上有意參選者的同意，才可能改採這種作法，並非智庫研議出一個方法，大家就得執行。

針對黨內初選機制，國民黨前立委謝國樑今天也在臉書貼出給黨中央的公開信，指近年來總統及立委的黨內初選已納入選罷法規範。他憂心，若國民黨內初選越是將黨內競爭的輸贏關鍵倒向黨員投票，不清楚法律規範的黨員及樁腳，可能會誤以為此選舉雷同於黨職選舉而誤觸重法。

謝國樑在信中提及，他黨因有過去的司法慘痛經驗，因此皆放棄黨員投票方式而改採取民調方式，他認為這個經驗過程非常重要，值得國民黨參考。

國民黨發言人歐陽龍今天表示，吳敦義再三強調，一定會以公平、公正的機制產生總統候選人，目前最終機制未定，請黨內同仁安心、放心、不要擔心。

黨員投票是否會引發不知法的民眾觸犯選罷法，歐陽龍說，相信大家對於黨內初選不可踰越選罷法都有基本的理解，每個人也都需要自負其責。

美式初選大致分為開放式初選和封閉式，開放式初選允許非黨員投票；封閉式初選則只有事先登記為黨員的選民，才有資格投票。（編輯：謝佳珍）1080210