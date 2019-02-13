華航董事長何煖軒去留 陳其邁：現階段不討論

行政院副院長陳其邁13日表示，希望華航勞資雙方能儘速談出一個雙方、社會大眾都能接受的結果。中央社記者葉素萍攝 108年2月13日

（中央社記者葉素萍台北13日電）華航機師工會持續罷工，行政院副院長陳其邁今天被問到，華航董事長何煖軒是否應該撤換；陳其邁說，現在處理華航罷工雙方歧見，人事問題現階段不處理也不討論。

華航機師工會罷工第6天，交通部介入協調，華航勞資從今天凌晨1時漏夜協商到今天中午，機師工會的5大訴求，雙方只達成改善疲勞航班的共識，罷工持續，明天上午10時再談其他。

陳其邁今天列席民主進步黨中常會，他在場外受訪指出，希望勞資雙方能儘速談出一個雙方、社會大眾都能接受的結果。至於何煖軒是否應該撤換，陳其邁說，現在處理華航罷工雙方歧見，人事問題現階段不處理也不討論。

媒體詢問，華航勞資協商本週能否有結論。陳其邁說，經過冗長協商，包括對疲勞航班的問題，行政院正面看待協商結果，但還是要再次提醒華航與工會，飛航安全跟旅客權益是國人共同期待，期待協商能儘速有一個妥適的結果，也希望各方都能夠在這個前提下多做考量。

他說，勞資協議是雙方要共同協商決定，行政院尊重勞資協商結果；交通部作為主管機關，交通部應該介入積極協調，促成雙方協商合作。

民進黨廉政委員會主任委員邱駿彥在中常會場外，以法律學者身分受訪指出，交通部與華航表現非常不及格，團體協商應由勞動部出面解決，畢竟勞動部是針對團體協商有豐富經驗，知道如何能夠化解雙方的爭議。

邱駿彥認為，交通部對協商技巧不是很嫻熟，他建議工會方面趕快要求換一個勞資協商的主持人，交由勞動部處理，比較能夠快速解決紛爭。（編輯：林興盟）1080213