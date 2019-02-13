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柯文哲談台灣定位：國是中華民國 家是台灣

最新更新：2019/02/13 18:01
2019投資台北產業論壇13日下午在台北晶華酒店舉行，台北市長柯文哲（圖）出席與會，盼透過論壇，讓招商熱潮延續。中央社記者裴禛攝　108年2月13日
2019投資台北產業論壇13日下午在台北晶華酒店舉行，台北市長柯文哲（圖）出席與會，盼透過論壇，讓招商熱潮延續。中央社記者裴禛攝　108年2月13日

（中央社記者陳怡璇台北13日電）台北市長柯文哲今天出席投資台北論壇，與財訊雙週刊社長謝金河對談，被問到台灣定位時表示，從「國家」兩字下手就好：「國是中華民國，家就是台灣」。

柯文哲今天出席2019投資台北產業論壇，與財訊雙週刊社長謝金河對談。謝金河在尾聲問及柯文哲訪美行程及對兩岸局勢看法，並請柯文哲「發表未來治理中華民國的感想」。

柯文哲指出，統獨是假議題，「美國不可能讓你獨立或統一」，至於台灣未來定位只要從「國家」兩個字就可解套：「國就是中華民國，家就是台灣」。

提及台北未來都市發展，柯文哲指出，城市的基礎是建立在交通上，因此未來會發展大眾運輸導向都市計畫（Transit Oriented Development,TOD），除了日前宣布的捷運環狀線第一期通車，北環、南環及東環線也要做起來，預估花新台幣2000億元。

此外，柯文哲表示，未來台北市70%國中小及高中校舍要改建，因這些校舍除了是教育場所，也是重要的避難防災基地，且改建時要加入托嬰托幼概念，預估也要花2000億元。

「政府要扮演的是協助者的角色，不要預設太多。」柯文哲在提及北市產業發展時指出，無論是生物科技或是新創產業，只需要將平台做好，讓相關產業的人進駐並且有效發揮。

他舉例，在生物科技方面以「戰略」概念，先規劃好如國家生技園區、北投士林科技園區等地，至於要發展什麼技術，就看當時的科技與趨勢；而規劃中的22個新創基地已開幕10個，並建立支持系統，讓新創人才可以有效率地做事就好，「政府不要幻想比業界還懂市場」。（編輯：李亨山）1080213

2019投資台北產業論壇13日下午在台北晶華酒店舉行，台北市長柯文哲（左）出席與會，與財訊雙週刊社長謝金河（右）進行關鍵對談。中央社記者裴禛攝　108年2月13日
2019投資台北產業論壇13日下午在台北晶華酒店舉行，台北市長柯文哲（左）出席與會，與財訊雙週刊社長謝金河（右）進行關鍵對談。中央社記者裴禛攝　108年2月13日
2019投資台北產業論壇13日下午在台北晶華酒店舉行，台北市長柯文哲（中左）出席與會，與財訊雙週刊社長謝金河（中右）進行關鍵對談，兩人握手致意。中央社記者裴禛攝　108年2月13日
2019投資台北產業論壇13日下午在台北晶華酒店舉行，台北市長柯文哲（中左）出席與會，與財訊雙週刊社長謝金河（中右）進行關鍵對談，兩人握手致意。中央社記者裴禛攝　108年2月13日
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