中阻美議員邀蔡總統到訪 外交部：無助兩岸發展

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）美聯邦參議員賈德納等人盼眾議院議長裴洛西邀請總統蔡英文到美國國會演說，傳出中國試圖阻止。外交部今天表示，中國持續打壓台灣外交，無助兩岸關係朝正向發展。

賈德納（Cory Gardner）是參院外委會亞太小組主席，他日前發起倡議，與其他4位共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）、盧比歐（Marco Rubio）、柯頓（Tom Cotton）及柯寧（John Cornyn）聯名致函聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），敦促裴洛西邀請蔡總統赴美國國會聯席會議發表演說。

外媒報導，前中國駐美國大使周文重訪問華府期間，試圖阻止美國議員邀請蔡總統赴美國國會演說，但拜會賈德納時就碰了釘子。根據賈德納辦公室發出的新聞稿，他告訴周文重，北京對台北的敵對行為，只會適得其反，美國會繼續支持台灣及台灣人民。

外交部今天表示，感謝賈德納的發言。作為國際社會負責任的成員，政府始終採取務實態度、審慎處理兩岸關係，中國持續在外交上打壓台灣，意圖壓迫台灣國際生存空間，只會引起台灣民眾反感，更無助兩岸關係朝正向發展。

同時，外交部指出，賈德納常在美國國會為台灣發聲，力挺台美關係，是台灣長期堅定的好朋友。外交部感謝美國國會友人以具體行動展現對台支持，也將持續與美國國會、行政部門共同努力，在互信、互惠、互利的基礎上，以務實態度穩健深化台美合作夥伴關係。

對於美國國會議員盼蔡總統到美國國會發表演說，外交部先前已表示，目前沒有規劃蔡總統到華府訪問，外交部會用務實態度與互信、互利、互惠的原則與美方互動。（編輯：李信寬）1080215